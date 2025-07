La Consulta Giovanile Comunale di Spoleto in visita al Senato e alla Camera dei Deputati

Nella giornata di ieri, mercoledì 30 luglio, la Consulta Giovanile Comunale di Spoleto ha visitato due tra i luoghi più significativi della nostra democrazia: il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati. I ragazzi e le ragazze che compongono la Consulta, presenti alla visita insieme all’assessora Agnese Protasi e al consigliere comunale Enrico Morganti, hanno potuto seguire le attività istituzionali nei due rami del Parlamento.

“Un sentito ringraziamento va ai Presidenti delle due Camere per il saluto rivolto alla nostra delegazione, un gesto di attenzione e vicinanza che ci ha profondamente colpiti. Un grazie sincero anche agli organizzatori che hanno reso possibile questa visita, curando ogni dettaglio con grande disponibilità e professionalità – è stato il commento unanime – Entrare in questi luoghi così carichi di storia e responsabilità ha rappresentato un momento di crescita civica e personale per tutti noi. Toccare con mano il funzionamento delle Istituzioni e respirarne l’atmosfera ci ha ricordato quanto sia importante l’impegno quotidiano per la partecipazione e il bene comune.

È stato un giorno che porteremo con noi, non solo come ricordo, ma come stimolo a rafforzare il legame tra i cittadini, le giovani generazioni e le Istituzioni democratiche”.

Alla visita hanno partecipato i membri della Consulta Giovanile Comunale Francesco Giannoni, Alessandro Campana, Leonardo Macchitella, Claudia Macchitella, Luca Borglioni, Matteo Barzacca, Marika Flavi, Vanessa Giuliani, Saverio Rossi, Lucrezia Petri, Sofia Guidobaldi, Francesco Cursi, Sofia Cursi, Emanuela Mazzoccanti.