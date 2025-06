Nella serata del 19-06-2025 l’assemblea Straordinaria dei Soci della A.S.D. CLITUNNO ha ratificato l’accordo quadro di collaborazione con la A.S.D. Ducato SPOLETO il cui obittivo è la creazione di una strategia comune tra le due società al fine di offrire uno sviluppo dei propri settori giovanili a guida della scuola calcio Élite della Ducato Spoleto per garantirne il progressivo futuro calcistico nella Juniores e Prima squadra a guida della A.S.D. Clitunno. Per dare piena concretezza e visibilità alla collaborazione l’Assemblea dei soci della Clitunno ha deliberato la modifica della propria denominazione in A.S.D. CLITUNNO-DUCATO e approvato il nuovo stemma che unisce il bianco e l’azzurro della Clitunno con il verde e il blu della Ducato Spoleto. La sinergia tra le due società che manterranno le proprie matricole ed indipendenza organizzativa mira a costituire un polo calcistico sul territorio che permetta una migliore crescita ai giovani calciatori locali offrendo loro un supporto logistico più efficiente a garanzia di una risposta sociale e sportiva di livello adeguato. L’unione di intenti sottooscritta dai due Presidenti Michele Zicavo per la Ducato Spoleto e Evandro Pacifici per la Clitunno ha dato come primo frutto la costruzione della nuova Juniores e della Prima Squadra di Promozione a nome A.S.D. CLITUNNO-DUCATO, incarico affidato al DG Fabrizio Rossi, al DS Lucio Stella, al responsabile della Juniores Paolo Panetti e al tecnico Fausto Ricci allenatore della formazione di Promozione. Di seguito alcune considerazioni espresse e condivise dal DG Rossi e dal DS Stella. “Sicuramente il nostro operato non è stato semplice, visto che di circa quaranta giocatori dovevamo sceglierne almeno 22. Le due società si sono unite anche perché oltre ad obiettivi comuni hanno un modo familiare di gestione societaria, dove è forte il legame con i giocatori ed i vari staff tecnici. E’ stato veramente difficile decidere chi chiamare a far parte della rosa della prossima stagione e chi no. La rosa è stata composta tenendo conto di tan fa ori, dalle caratteristiche tecniche personali e di squadra dei ragazzi, della loro duttilità e dal ruolo degli under, ed il mister è stato soddisfatto nelle sue richieste. Abbiamo registrato un grande entusiasmo e disponibilità dai ragazzi chiamati a far parte di questa squadra. A tutti coloro che non hanno trovato spazio in questa nuova realtà un grande e sentito ringraziamento per il loro impegno profuso nella passata stagione. Gli under della rosa di Promozione sono tutti provenien dalla Ducato Spoleto come pure i giovani della juniores sotto l’egida del responsabile Paolo Panetti dove sono confluiti anche alcuni giovani della Bacigalupo altra società giovanile inserita nel progetto territoriale. L’incarico affidato dalla Ducato Spoleto a Fabrizio Fabris, quale Direttore Tecnico del settore giovanile della scuola calcio Élite e delle altre scuole calcio collegate a tale progetto giovanile, la Clitunno e la Bacigalupo, è indicativo dell’impegno profuso per la crescita di questo programma. L’obiettivo di queste società è ben chiaro, lavorare bene nel settore giovanile per poter far crescere il più possibile i nostri ragazzi per poi inserirli nella nostra prima squadra, attualmente impegnata nel campionato di Promozione, ma si spera in futuro anche in categoria superiore.”

Questa la rosa della Promozione.

Per tutti loro appuntamento al 31 luglio, inizio preparazione.

Portieri: ROANI L. (2000), IVANI A. (2006) Difensori: UN A N. BUCCIARELLI M. (1991), ROSI R. (1991), GRAMACCIONI A.(1996), C (1999),PAZZOGNA M. (1999), LUCENTINI J. (2000), CUNA A.(2002), IVANI A. (2005) Centrocampis : LUCAJ A. (1991), CIUFFETTI A. (1996), AMMENTI F. (2000), BORASCHINI G. (2001), BOCCI O. (2005), BIOCCO P. (2006), CRISPINI G. (2006) FERRAZZANO A. (2006) A accan : TE (2005) LL A J GJINAJ E. (1991), CONTI A. (1998), AYODELE J. (2001), SABATINI D. (2004), S

ORGANIGRAMMA SOCIETARIO A.S.D. CLITUNNO-DUCATO presidente: Evandro Pacifici vicepresidente: Carlo Pacifici segretario: Augusto Conten consiglieri: Roberto Fioroni, Patrizio Meccariello dire ore generale: Fabrizio Rossi dire ore spor vo: Lucio Stella responsabile juniores: Paolo Pane responsabile scuola calcio di base: Luigi Pugliese dirigen accompagnatori: Angelo Falchi, Giuseppe Cornelli S

TAFF TECNICO allenatore Promozione: Fausto Ricci preparatore atletico: Felici Fernando allenatore portieri: Saverio Mariani massaggiatore: Michele Damiani allenatore Juniores: Gianni Tiburzi allenatori settore di base: Paolo Pane , Luca Covarelli, Michele Zeppadoro, Vincenzo Cocca preparatore atle co se ore di base: Giuseppe Bordoni