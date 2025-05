La classe 3° della Scuola Primaria di San Martino in Trignano fa il bis nel concorso “Pedalando nei Sogni”

Bastano un foglio di carta, un po’ di colori e un tocco di fantasia per raccontare al meglio le emozioni della bici e i bambini della Scuola Primaria di San Martino in Trignano lo hanno dimostrato per la seconda volta nell’arco di un triennio. La classe 3° dell’istituto spoletino si è infatti aggiudicata la 3° edizione di “Pedalando nei Sogni: Bambini e Bicicletta…un Amore Infinito”, concorso di disegno tematico aperto da quest’anno a tutti i plessi scolastici del territorio umbro.

L’iniziativa promossa dal Bici Club Spoleto “Castellani Impianti” ha assunto dunque da quest’anno una dimensione regionale, sempre con l’obiettivo di far avvicinare i più piccoli al mondo delle due ruote a pedali. I buoni numeri complessivi di adesioni e la sempre peculiare capacità dei partecipanti di cogliere le sensazioni suscitate dal mezzo legato, più di ogni altro, all’infanzia hanno reso non semplice il compito della giuria, composta da autorevoli esponenti del campo dell’arte, delle istituzioni e del ciclismo. Il collegio presieduto dalla pittrice Maura Coltorti, affiancata da Danilo Chiodetti (Assessore alla Cultura Comune di Spoleto), Federico Cesaretti (Assessore con Delega allo Sport Comune di Spoleto), Donatella Ministrini (moglie del compianto campione spoletino Francesco Cesarini) e Paolo Orazi (ideatore del concorso e team manager del Bici Club), si è lasciato guidare nella scelta del vincitore dall’aspetto emozionale e dal richiamo alle sensazioni più profonde legate al tema del concorso. E di emozioni e suggestioni parla proprio la creazione della classe 3° di San Martino in Trignano, bravi a proporre un’incantevole opera corale costruita proprio attorno al concetto di “amore infinito”. Una speciale sensibilità che era emersa con forza già nel 2023, quando la medesima classe primeggiò nell’edizione inaugurale del concorso.

L’appuntamento per i vincitori sarà adesso per il prossimo 31 maggio al Giro della Rocca, in occasione del 5° Memorial Francesco Cesarini. Al termine della prestigiosa manifestazione che coinvolgerà, come ogni anno, la categoria Giovanissimi verrà infatti dedicata una premiazione ricca di sorprese ai docenti e ai bambini, che potranno ammirare da vicino le gare dei coetanei e condividere con loro il palco della cerimonia protocollare. Un epilogo in grande stile per uno dei progetti di maggior successo del Bici Club Spoleto, che con “Pedalando nei Sogni” ha creato anche una fattiva finestra di dialogo e unione tra sport e scuola. Di fondamentale importanza anche quest’anno il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Spoleto, che ha colto tutte le potenzialità di un’iniziativa destinata a trovare continuità in futuro anche in ambito regionale.

Marco Bea