La Cittadinanza onoraria alla Scuola di Polizia

Il Consiglio comunale convocato in forma solenne per giovedì 21 dicembre alle ore 10.30

Il Consiglio comunale è convocato in forma solenne, alla presenza di autorità nazionali e regionali, civili e militari, per la Cerimonia di conferimento della Cittadinanza onoraria all’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato “Rolando Lanari” di Spoleto.

La seduta del massimo consesso cittadino si terrò nella Sala consiliare “Spoletium” giovedì 21 dicembre 2023, alle ore 10.30.

La Cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming nel canale YouTube del Comune di Spoleto.