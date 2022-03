“La Chiesa che vorrei”: a Spoleto dialogo tra il Card. Zuppi e l’on. Violante

31 marzo, ore 18, Parrocchia del Sacro Cuore

Giovedì 31 marzo 2022 alle ore 18.00 presso la parrocchia del Sacro Cuore in Spoleto si terrà il convegno sul tema “La Chiesa che vorrei” promosso dall’Archidiocesi all’interno del Cammino Sinodale delle Chiese in Italia. Porteranno il loro contributo: il card. Matteo Maria Zuppi arcivescovo di Bologna e l’on. Luciano Violante già presidente della Camera dei Deputati. Modererà Fabio Bolzetta giornalista di TV 2000 e presidente di WeCa (associazione dei Webmaster cattolici).

«Il cammino sinodale delle Chiese italiane – afferma l’arcivescovo di Spoleto-Norcia mons. Renato Boccardo – ci chiede di “ascoltare” la situazione attraverso un’attenta verifica del presente. E allora l’incontro con il card. Zuppi e l’on. Violante servirà proprio per riflettere su cosa significhi essere Chiesa oggi, esaminare i suoi modi di relazionarsi con la vasta porzione di società che non solo ha smarrito il senso di Dio ma non sente per nulla il bisogno di una appartenenza ecclesiale».