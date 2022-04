La CGIL è il primo sindacato nel Comune di Spoleto

La nota stampa della nuova RSU FP CGIL del Comune

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Grazie a tutti i dipendenti del Comune di Spoleto che hanno scelto la FP CGIL facendoci raggiungere un risultato STORICO.

109 preferenze, 6 rappresentanti eletti in RSU, di cui 4 con più di 30 voti ottenuti: Davide Fabrizi (39 voti), Roberto Caporaletti (33 voti), Moreno Antonini (31 voti), Elena Foglia (30 voti), Anna Cedroni (23 voti), Maria Sole Libori (19 voti).

Siamo andati ad un passo dall’eleggere il settimo rappresentante in RSU (ci sono mancati appena 2 voti), un risultato straordinario mai raggiunto nel Comune di Spoleto.

La fiducia che in queste elezioni i colleghi e le colleghe hanno riposto nei rappresentanti della FP CGIL del Comune di Spoleto è arrivata dopo anni di impegno, di trattative non semplici, di scelte dure ma senza dubbio necessarie per tutelare i diritti di tutti i lavoratori che con merito e senso del dovere hanno svolto e svolgono la propria attività per l’Ente.



Proprio per le difficoltà affrontate e le battaglie fatte questo risultato assume un’importanza maggiore, perché ribadisce un concetto semplice che non andrebbe mai messo in discussione: i lavoratori vanno ascoltati perché, nel caso della FP CGIL, chi li rappresenta non accetta criteri iniqui, comportamenti ambigui e scelte ingiuste.

Se perseguire un interesse personale è legittimo, battersi sindacalmente per l’interesse generale è un dovere. Sempre.



Grazie quindi a tutti e a tutte voi per questo risultato. Lavoreremo per continuare ad essere un punto di riferimento, per l’applicazione di criteri equi e rispettosi del concetto di merito, per migliorare la condizione di lavoro in questo Ente.





La nuova RSU FP CGIL del Comune di Spoleto