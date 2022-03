“La carne e il sospiro” in scena al Teatro Caio Melisso

12 marzo, ore 21

Il 12 marzo alle 21 al teatro Caio Melisso va in scena “La carne e il sospiro”, uno spettacolo sulla vita e sulle liriche di Alda Merini, ideato e diretto da Fabiana Vivani – operatrice di teatro nel sociale, interpretato da Emanuela Duranti, Laura Frascarelli, Leonilde Gambetti.

L’evento è inserito nel cartellone del Comune di Spoleto per la giornata internazionale dei diritti della donna.

La scelta drammaturgica è quella di ripercorrere vari momenti della vita della Merini, in particolare quelli del ricovero in manicomio, in cui lei ha scolpito lettere, poesie, liriche e prose di grande profondità ed intensità, e dalle quali emergono la paura e l’angoscia dell’indifferenza, la nostalgia delle figlie, gli amori offerti da “qualche compagno di sventura”, l’orrore dell’elettroshock, la gratitudine dell’uomo vestito dal camice bianco, “il dottor G”.

Sottolinea la regista Vivani: “La poesia purifica, armonizza, è catartica. È profetica. L’ombra di Sofocle in “Affabulazione” di Pasolini dice: “L’uomo si accorge della realtà solo quando l’ha rappresentata. E niente meglio del teatro ha mai potuto rappresentarla”.”

L’ingresso ad offerta (minimo 5€) sarà devoluto all’Associazione DONNE CONTRO LA GUERRA, che gestisce il CENTRO ANTIVIOLENZA CRISALIDE di Spoleto, e che opera quotidianamente con coraggio e dedizione.

Per info e prenotazioni emanuela.duranti56@gmail.com

Nel rispetto della normativa anti covid sarà richiesto di esibire il green pass