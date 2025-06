La Camera Penale di Spoleto rinnova il Direttivo

La Camera Penale di Spoleto, dopo le elezioni svoltesi in data 19 maggio 2025 e dopo la riunione tenutasi in data 30 maggio 2025 tra gli associati che sono risultati eletti, ha rinnovato il proprio Consiglio Direttivo, confermando l’impegno dell’associazione forense nella promozione dei valori del giusto processo, della tutela dei diritti e della formazione continua degli avvocati penalisti.



Il nuovo Consiglio Direttivo risulta così composto: riconfermato Presidente l’Avv. Roberto Calai; Vicepresidente l’Avv. Francesca Pepperosa, già segretaria nel precedente mandato; Segretaria la neoeletta Avv. Daniela Berti; Tesoriera l’Avv. Irene Finocchi, già in seno al precedente consiglio direttivo.



Le avvocate Marta Maestripieri, già tesoriera nel precedente mandato, e la neoeletta Roberta Capaldini, hanno invece assunto la delega alla formazione, incaricate di coordinare e organizzare gli incontri di studio e di aggiornamento professionale per gli iscritti, nonché di curare la comunicazione esterna della Camera Penale spoletina.

Completa il Consiglio Direttivo l’avv. Marco Bellingacci, che contribuirà alla programmazione e allo sviluppo delle iniziative associative.



La nuova squadra esprime la volontà di proseguire il lavoro svolto negli anni precedenti, rafforzando il ruolo della Camera Penale sul territorio e intensificando il dialogo con le istituzioni giudiziarie, nel solco dei principi dell’Unione delle Camere Penali Italiane.