La Bubble Room di ADM presente al Festival dei Due Mondi

Venerdì 24 giugno l’inaugurazione

Sarà inaugurata domani alle 10.30 in Piazza Pianciani a Spoleto la Bubble Room che ospiterà la replica di una storica auto di prestigioso marchio italiano, sequestrata dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli nell’ambito di un’operazione di contrasto agli illeciti. ADM sarà infatti presente alla prossima 65ma edizione del Festival dei Due Mondi nell’ambito delle iniziative che da sempre la kermesse menottiana porta avanti sui temi sociali e della legalità.

L’inaugurazione di domani, alla quale le più alte Autorità civili e militari della Regione e del comprensorio hanno assicurato la loro presenza, sarà presieduta dal Direttore Generale, prof. Marcello Minenna, che taglierà il nastro tricolore con il Sindaco della Città di Spoleto, dott. Andrea Sisti. All’evento sarà presente anche il Direttore Territoriale ADM di Toscana e Umbria, dott. Roberto Chiara.

La particolare struttura della Bubble Room resterà visibile al pubblico fino a domenica 26 giugno e potrà essere apprezzata anche nelle ore serali grazie anche al lighting che la illuminerà durante le tre notti.

Dal 1° al 10 luglio invece, sempre a Piazza Pianciani, sarà installata una Cupola geodetica all’interno della quale verranno esposti reperti contraffatti sequestrati in porti e aeroporti italiani nonché la replica di una moto di primario marchio italiano.

L’Agenzia conferma così il proprio impegno non solo nella tutela del Made in Italy ma in difesa anche del consumatore.

La cerimonia inaugurale è aperta al pubblico nei limiti dello spazio che la splendida cornice di Piazza Pianciani può riservare.