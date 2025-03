La Boxe Spoleto riprende l’attività!

La illustre società sportiva spoletina, con una storia di quasi ottanta anni, essendo stata fondata da Dante Burli nel 1946, sta per riprendere l’attività. Dopo tre anni di interruzione, dovuti alla mancanza di una palestra idonea, la A.s.d. Boxe Spoleto, ha trovato casa al “Podium”, il grande centro sportivo e sociale che sta sorgendo al Palatenda di Via Laureti. Un impianto che conterrà quattro campi da padel, un campo polivalente, bar, giardino per bambini ed anziani e, appunto, la nuova grande palestra di pugilato, di 240 metri quadrati, con annessi spogliatoi, bagni, e ufficio. La società si sta riorganizzando al suo interno, ed ha già creato uno staff tecnico di ben sei allenatori, necessari per sostenere la mole di lavoro che si vuole rivolgere agli agonisti, ai giovanissimi (“avviamento allo sport”), al settore femminile, agli amatori non agonisti, al chessboxing, dove ha già conquistato titoli europei e mondiali, alle categorie disagiate. Ovviamente in orari diversi, con una struttura che sarà operativa per tutto l’arco della giornata. All’interno del “Podium” fervono i lavori, a breve sarà sostituito il telo con uno con intercapedine. Ci sono già moltissimi atleti ed amatori che hanno contattato il Maestro Benemerito Gianni Burli per potersi iscrivere, e c’è grande entusiasmo per il ritorno sulla scena pugilistica nazionale di una società storica e gloriosa. La inaugurazione dell’impianto potrebbe essere fatta già a giugno, per cui si sta predisponendo tutto il necessario, soprattutto a livello di attrezzatura interna: è stata acquistato un nuovo ring e l’attrezzatura necessaria per l’allenamento.