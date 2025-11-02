La Boxe Spoleto ricorda Dante Burli a 108 anni dalla nascita

Sabato 15 novembre, alle ore 17, in occasione di quello che sarebbe stato il suo 108º compleanno, la Boxe Spoleto renderà omaggio al suo fondatore, Dante Burli, ripresentando il volume “Appunti di vita vissuta”.

L’iniziativa si svolgerà presso il Centro Sportivo Podium, al Palatenda di via P. Laureti, e rappresenta un momento di memoria e riconoscenza verso una figura che ha segnato profondamente la storia della noble art spoletina.

Fondata da Burli nel 1946 e oggi guidata dal figlio Gianni, la Boxe Spoleto è una delle società sportive più longeve della città, punto di riferimento per generazioni di atleti e appassionati. La presentazione del libro offrirà l’occasione per ripercorrere la vita, i valori e l’eredità sportiva di un uomo che ha dedicato la sua esistenza alla disciplina e alla formazione dei giovani.