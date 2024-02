La boxe di nuovo protagonista a Spoleto

Il 24 febbraio il Palavecchio ospiterà la prima edizione del Trofeo “F.lli Scerna”

Prevista la partecipazione di pugili umbri, marchigiani, abruzzesi e campani

Si terrà nel Palavecchio di Spoleto la prima edizione del Trofeo “F.lli Scerna”, a cui parteciperanno numerosi atleti provenienti non soltanto dall’Umbria ma anche dalle Marche, dall’Abruzzo e dalla Campania per un totale di 14 incontri. La manifestazione, in programma sabato 24 febbraio, è promossa dall’Asd Boxing Club “Diego Bartolini” in collaborazione con altre associazioni pugilistiche del territorio. Il sodalizio spoletino, nell’occasione, schiererà ben 7 pugili tra i quali una donna: Lorenzo Rainone, Gabriele Rustici, Dario Reali, Francesco Dal Soglio, Boiciuc Stanislav, Bishija Arlind e Sara Pergolesi. Sul ring salirà anche Daniele Rossi, della “Scuola Pugilato Spoleto”.

L’iniziativa prenderà il via alle ore 10.30 con i match di gym boxe mentre alle 21 avranno luogo quelli di pugilato olimpico. I biglietti costano 10 euro ma, in fase di prevendita, possono essere acquistati ad un prezzo inferiore (8) presso la tabaccheria della stazione ferroviaria di Massimo Corsaletti. L’ingresso al palazzetto, nel giorno di svolgimento della rassegna, è gratis per tutti i bambini al di sotto di un metro di altezza. Tanti gli sponsor che hanno deciso di sostenere l’Asd Boxing “Club Bartolini”, rendendo così possibile l’organizzazione dell’evento: in primis l’impresa Autodemolizioni F.lli Scerna snc, main sponsor della manifestazione. La lista, poi, comprende anche Cieffe Impianti Elettrici, Arof Onoranze Funebri e Caffè Aci.

Proseguono quindi le attività dell’associazione sportiva spoletina, reduce da un 2023 costellato di successi come ad esempio la medaglia d’argento conquistata da Rustici al Torneo “Alberto Mura” e le vittorie ottenute da Adelmo Gabriele Giacomelli contro la Polonia indossando la maglia azzurra. Soddisfazioni destinate a proseguire, alla luce delle tante novità all’orizzonte. Il presidente Roberto Lattanzi ed i tecnici Valentino Giacomelli, Valentino Spera e Giuliano La Covara, infatti, sono già al lavoro su diversi altri progetti che vedranno la luce nei prossimi mesi.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare i numeri 334/9337022 e 338/439901 o consultare le pagine Facebook ed Instagram dell’Asd Boxing “Club Bartolini”.