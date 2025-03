“La Bottega dell’Arte” celebra le donne

Pittura e poesia per celebrare il valore delle donne, e non solo la loro bellezza, nella giornata a loro dedicata. In occasione dell’8 marzo, infatti, “La Bottega dell’Arte”, in Corso Mazzini, 55 ospiterà una Mostra collettiva d’arte contemporanea. “Donna è…”, il titolo della kermesse curata dall’artista e mecenate spoletina, Katy Laudicina, che continua il suo impegno per la valorizzazione dei pittori spoletini e non solo. Davvero numeroso il parterre degli artisti che partecipano a questa manifestazione: Laura Bordi, Miriam Bellon, Giolimpia Canova, Marianna Carmignani, Rita Giovanna Demegni, Pasquale Filippucci, Andreina Gobbetti, Graziano Graziani, Giovanna Gubbiotti, Romina Hika,Fabiola Lazzarini, Giulia Mammoli, Gino Meddi, Maria Caterina Morella, Lamberto Trombetta, Lolly Venturini, oltre alla stessa Katy Laudicina. La pittura, come detto, sposerà la poesia per dare vita ad un vero cenacolo. Il vernissage (ore 16,30) sarà, infatti, seguito da un recital di poesie, curato da Sandro Costanzi, ed intitolato “I poeti di Raggio di Maggio oggi e sempre”. Protagonisti dell’evento, oltre a quest’ultimo, saranno Paola Aglini, Patrizia Bilotta, Anna Maria Ceccarelli, Maria Rutilia Coccetta, Nadia Giannoni, Maria Caterina Morella, Maria Rita Mura, Stefania Paggini, Paolo “Pablos” Parigi, Adelaide Parolina ed Elena Stepanova.

La mostra resterà aperta dal giovedì alla domenica con il seguente orario: 10,30-12,30 e 15,30-18,30.