La Bcc di Spello e del Velino inaugura la nuova filiale di Spoleto

Sarà un luogo al servizio di soci e clienti per lo sviluppo del territorio

E’ stata inaugurata questa mattina a Spoleto in via Trento e Trieste la nuova filiale della Bcc di Spello e del Velino. L’operazione era stata decisa precedentemente ed è stata preparata con attenzione nei mesi scorsi fino ad arrivare al taglio del nastro davanti alle autorità cittadine. Quella di Spoleto è la sedicesima filiale del gruppo che nell’ottobre del 2021 ha incorporato la Bcc del Velino per diventare un nuovo, unico, Istituto di credito.

“Un momento come questo- ha detto il Presidente del Cda, Alessio Cecchetti- è motivo di orgoglio. È il frutto dell’attenzione dell’Istituto verso la comunità spoletina, verso le famiglie e le imprese del territorio. È la volontà di rafforzare un rapporto basato su fiducia reciproca con soci e clienti”. “La sfida futura per la nostra Banca – ha concluso il Presidente Cecchetti- è continuare a crescere, senza mai perdere di vista i valori che accompagnano il Credito Cooperativo ed essere il volano per lo sviluppo sociale ed economico della comunità”.

Ancora una volta, in controtendenza rispetto a chi riduce gli sportelli fisici a vantaggio solamente di soluzioni digitali, Bcc di Spello e del Velino punta anche sulla prossimità e sulla relazione ai soci e clienti, vero valore aggiunto di una banca legata al territorio umbro e laziale. La filiale non sarà solo al servizio dei cittadini con i classici “sportelli” di ultima generazione, ma è stata volutamente pensata come un luogo familiare, accogliente, adatto al dialogo, all’incontro, alla comunicazione e al lavoro, sempre nei più rigidi protocolli di contrasto al Covid-19. Oltre a ciò, uffici di consulenza riservati permettono un rapporto diretto ed “esclusivo” tra operatore bancario e cliente.

La nuova filiale, costituisce l’affaccio della Bcc su una piazza molto importante come è quella di Spoleto: “Avremo un ruolo centrale come vettore per gli investimenti che coinvolgono le imprese, la sostenibilità e la transizione digitale. Tutte energie legate al Pnrr. Il nostro obiettivo è quello di favorire la partecipazione di ogni individuo alla vita economica e sociale, dando credito alla persona e al suo progetto”, ha sottolineato il Direttore Maurizio Carnevale.