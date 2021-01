Le ragazze di coach Mazzanti si sono imposte in tutti e quattro i set disputati

Segnali positivi quelli ottenuti nell’allenamento congiunto con la Acqua & Sapone Roma svoltosi ieri al PalaBarton, nel pieno rispetto dei protocolli COVID utilizzando la formula del test match.



Coach Mazzanti ha potuto testare tutte le variabili, dando spazio anche a chi abitualmente non fa parte dello starting-six, ottenendo un inusuale ma convincente 4-0 (25-17, 25-18, 25-20, 25-19 i parziali).



L’allenamento congiunto si è reso necessario per ritrovare quei meccanismi classici della partita dopo il lungo periodo di sosta dovuto alla positività di alcune atlete del gruppo squadra che, come annunciato la scorsa settimana sono tornate tutte negative ai tamponi ed hanno ottenuto l’idoneità al rientro in squadra.





Le impressioni di coach Mazzanti su quelli che sono stati i feedback del campo. “Sono contento: la qualità del lavoro nonostante i 20 giorni di inattività è stata buona. La Cosa più difficile è dosare incarichi di lavoro. In amichevole abbiamo messo in campo alcune cose nuove che abbiamo provato soprattuto con le ragazze che sono scampate al contagio da COVID ed abbiamo fatto molto bene.” – Un occhio anche al futuro, con la gara di anticipo dell’8a giornata del girone di ritorno prevista per il 6 gennaio contro Busto Arsizio che invece fu l’ultima avversaria della Bartoccini Fortinfissi Perugia nel 2020 in virtù dei recuperi – “Stiamo lavorando pensando sopratutto a noi per riportare tutte in condizione. Ovviamente abbiamo studiato la partita di andata che è abbastanza fresca nelle nostre memorie, in modo da migliorare alcuni aspetti tattici“.