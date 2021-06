La Banda musicale della Polizia di Stato in concerto a Spoleto64

In Piazza Duomo, 1° luglio, alle ore 20.30

Una grande serata di musica è in programma a Spoleto, il prossimo 1° luglio, alle ore 20.30, nella stimolante cornice del Festival dei Due Mondi. Sul palcoscenico di piazza Duomo sarà presente la prestigiosa Banda musicale della Polizia di Stato, composta da 72 musicisti, diretta dal M° Direttore Maurizio Billi, con la straordinaria partecipazione del quartetto Lew Divas4S – Italian Sopranos, la violinista Olga Zakharova della Scala di Milano e l’arpista Chiara Marchetti. Presentatrice della serata Elena Cervigni.

Il Festival dei Due Mondi di Spoleto, fondato nel 1958 dal Maestro compositore Gian Carlo Menotti, scomparso nel 2007, è una importante kermesse, di caratura internazionale, di musica, arte, cultura e spettacolo che si svolge nella suggestiva cornice della citta di Spoleto.

Il Maestro Menotti scelse Spoleto come sede del Festival per le sue caratteristiche contraddistinte da un centro storico raccolto e a misura d’uomo, la presenza di due teatri all’italiana, la presenza di un teatro romano e soprattutto la presenza di Piazza Duomo, architettonicamente un teatro all’aperto silenzioso ed immutato nel tempo.

Proprio in piazza Duomo, quest’anno si terrà, nella serata di giovedì 1° luglio prossimo, il concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato che già nell’edizione del 2019 si esibiva all’interno del Teatro Romano (foto).

L’esibizione musicale vedrà come ospiti in platea il Vice Capo della Polizia Prefetto Maria Luisa PELLIZZARI nonché le più alte cariche civili e militari della provincia di Perugia e della regione dell’Umbria, fra cui il il Sig. Prefetto di Perugia dr. Armando Gradone, il Sig, Questore di Perugia dr. Antonio Sbordone, il Presidente della Corte d’Appello dr. Vincenzo D’aprile, il Prefetto in quiescenza dr. Roberto Sgalla e tutti i sindaci dei comuni limitrofi.