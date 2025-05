La Banda Musicale Città di Spoleto seconda al concorso nazionale “Bacchetta d’Oro”

La banda musicale Città di Spoleto ha partecipato per la prima volta nella sua storia recente a un concorso bandistico nazionale, ottenendo un ottimo secondo posto al «Bacchetta d’oro» di Frosinone, nella categoria riservata ai gruppi emergenti. Il Concorso, che per due giorni ha portato in Ciociaria tantissime realtà musicali provenienti da ogni parte d’Italia, si è svolto sabato nell’auditorium Daniele Paris del Conservatorio statale Licinio Refice. La Banda di Spoleto, diretta dal Maestro Lorenzo Rosati, si è esibita con un organico di 51 elementi, eseguendo un brano d’obbligo, uno a libera scelta e una marcia. “La nostra – ha detto il presidente Matteo Filippi – è una banda in cammino e ha intrapreso un percorso di grande crescita artistica e culturale . È la prima volta che partecipiamo a un concorso di livello nazionale e prestigioso come «La Bacchetta d’oro»: ci è sembrata l’occasione giusta per valorizzare i tanti ragazzi presenti in questo momento nella nostra associazione, senza escludere dallo studio i membri più grandi e anziani. Ci siamo presentati con un gruppo eterogeneo, compatto e coeso e questo è stato premiato da un secondo posto che è ottimo e che rappresenta per noi un punto di partenza davvero stimolante. La nostra speranza è quella di trovare maggiori risorse per proseguire questo cammino: ci crediamo tantissimo e siamo convinti che una banda che porta con grande orgoglio il nome di Spoleto possa puntare ad affermarsi anche in ambito extra regionale. Voglio ringraziare tutti i musicisti per lo sforzo profuso in questi mesi e che è stato ripagato da un bel successo. Contiamo molto anche nella vicinanza di tutta la città: ne abbiamo bisogno per affrontare sempre nuove sfide. Per questo avvieremo a breve una massiccia campagna di tesseramento, confidando in una buona risposta da parte di tutti».

Il vicesindaco Danilo Chiodetti ha voluto esprimere la soddisfazione dell’amministrazione comunale per il risultato conseguito:”Desidero esprimere le più vive e sentite congratulazioni alla Banda Musicale Città di Spoleto per lo straordinario secondo posto conquistato al prestigioso concorso bandistico nazionale ‘Bacchetta d’Oro’.

Questo magnifico risultato è il frutto meritato di un intenso lavoro, della passione, della dedizione e dell’innegabile talento di ogni singolo musicista, sotto la guida esperta del presidente Matteo Filippi.

La ‘Bacchetta d’oro’ è una competizione di altissimo livello nel panorama bandistico italiano, e vedere la nostra Banda distinguersi in tale contesto ci riempie di orgoglio e porta lustro all’intera città di Spoleto. Questo traguardo testimonia l’eccellenza raggiunta e l’impegno costante nel coltivare e promuovere la cultura musicale nel nostro territorio.

La Banda Musicale Città di Spoleto è da sempre un’istituzione culturale fondamentale per la nostra comunità, un patrimonio di tradizioni e un vivaio di talenti che arricchisce la vita cittadina con la sua musica e la sua presenza costante nelle occasioni più significative.

Questo successo non è solo un punto di arrivo, ma uno stimolo a proseguire su questa strada di eccellenza. Siamo certi che la Banda continuerà a regalarci grandi soddisfazioni e a rappresentare Spoleto con onore”.

Dopo il concorso, la banda di Spoleto ha partecipato al Festival che si è svolto nel centro storico di Frosinone, insieme all’associazione musicale Città di Trivigliano (Frosinone) e alla Banda di Ronchi dei Legionari di Gorizia. Domenica, invece, la trasferta è proseguita ad Ardea (Roma), dove i musicisti spoletini sono stati ospiti della Filarmonica locale, consolidando così un’amicizia che dura da anni. Nel parco archeologico di Ardea le due realtà musicali hanno unito le forze dando vita a una sessione di prove aperte che ha divertito e intrattenuto il pubblico, tra improvvisazioni e momenti musicali di alto livello.