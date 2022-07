Ieri l’incontro con il Capo di Stato della Repubblica di San Marino, il Capitano Reggente Paolo Rondelli. I ringraziamenti del sindaco alle Forze dell’ordine



“La 65ª edizione del Festival dei Due Mondi ha segnato senza dubbio una ripresa importante dopo i due anni complicati legati alla pandemia. La presenza del pubblico, la qualità della proposta artistica, il lavoro svolto dalla direttrice Monique Veaute e dal suo staff hanno permesso di tornare a respirare la magia di una manifestazione che l’indimenticato genio del Maestro Gian Carlo Menotti ha reso possibile nella nostra città”.

Con queste parole il sindaco di Spoleto e presidente della Fondazione Festival dei Due Mondi, Andrea Sisti, ha voluto sottolineare il valore dell’edizione appena conclusa e l’importanza dei risultati raggiunti.

Un concetto che, illustrato nel corso della conferenza stampa conclusiva, sempre nel pomeriggio di ieri è stato centrale anche durante l’incontro che il sindaco Andrea Sisti, insieme all’europarlamentare Camilla Laureti e all’assessore Danilo Chiodetti, ha avuto a Palazzo comunale con il Capo di Stato della Repubblica di San Marino, il Capitano Reggente Paolo Rondelli.

“Più che nel passato tutto questo è stato frutto di un lavoro corale, un impegno che, necessariamente, ha coinvolto anche le Forze dell’ordine chiamate, come sempre, a far sì che tutto potesse svolgersi regolarmente. Per il loro lavoro e per l’attivo coinvolgimento in alcuni degli eventi in programma nelle tre settimane del Festival desidero ringraziare, insieme alla nostra Polizia Locale, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato a nome dell’amministrazione comunale, nella certezza che questo lodevole impegno, così come avvenuto in passato, sarà sempre svolto nell’interesse di Spoleto, dei suoi cittadini e dei turisti che arriveranno in visita in città”.