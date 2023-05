La 57^ Corsa dei Vaporetti ottiene il patrocinio RAI

Grande appuntamento il 16, 17 e 18 Giugno

Grande risultato quest’anno per la 57 Corsa dei Vaporetti. Mentre fervono i preparativi della Corsa siamo lieti di annunciare che la manifestazione sarà promossa e sostenuta anche dalla RAI – RAI UMBRIA – attraverso la concessione del Patrocinio e la sensibilizzazione di reti e testati circa l’iniziativa. L’attività e i suoi contenuti sono ancora in fase di definizione ma il riconoscimento del valore culturale e del contributo civico e di aggregazione sociale della manifestazione non può essere che motivo di grande orgoglio sia per l’Associazione che per la città di Spoleto.

Questo è il risultato degli sforzi che l’organizzazione ha negli anni profuso per rendere la Corsa dei Vaporetti sempre più qualitativa e sempre più integrata con il tessuto sociale.

Ringraziamo la RAI per l’attenzione mostrata, peraltro estrinsecatasi negli anni con partecipazioni a trasmissioni televisive quali UNO Mattina o a serie TV come Don Matteo e siamo certi di aver gettato le basi di una proficua e duratura collaborazione che altro non potrà se non far ottenere alla Corsa dei Vaporetti un ruolo più visibile che porti alla Città di Spoleto maggiore attenzione e crei nel tessuto sociale maggiore coesione.

Le iscrizioni alla Manifestazione e i partecipanti alla Corsa fanno pronosticare una gara che comprenderà circa 40 vaporetti che saranno presenti giovedì 1° giugno in Piazza Duomo alle ore 21:00 durante la Presentazione della Corsa.

Le date da ricordare dunque sono le seguenti: 1 Giugno Presentazione (ore 21:00); 16, 17,18 Giugno Corsa dei Vaporetti; 24 giugno Cena Finale con Premiazione.