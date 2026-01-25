La 2S Atletica Spoleto protagonista alla 42ª edizione della Gennaiola a Santa Maria degli Angeli

È stata una grande giornata di sport quella andata in scena in occasione della 42ª edizione della Gennaiola, classica del podismo umbro, una delle gare su strada più attese del calendario regionale. I 10 km certificati FIDAL, con partenza e arrivo ai piedi della suggestiva Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli, hanno fatto da cornice anche all’assegnazione dei titoli di Campione Regionale Umbro sui 10 km.

Numeri importanti hanno caratterizzato l’evento: 856 runners al via, di cui 658 uomini e 198 donne, in rappresentanza di 94 società sportive, a conferma del prestigio e dell’attrattiva della manifestazione.

La gara maschile ha visto il successo di Loitanyang Simon Kibet (U.P. Policiano Arezzo Atletica), che ha fermato il cronometro su 30:06, precedendo Giacomo Bellillo (Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi, 30:21) e Nicolò Bedini (G.P. Parco Alpi Apuane, 30:30).

In campo femminile vittoria per Melissa Fracassini (Atl. Arcs Cus Perugia) in 34:06, davanti a Silvia Tamburi (Atletica Avis Perugia, 37:28) e Cecilia Tomba (Atletica Civitanova, 39:16).

Presente in forze anche la 2S Atletica Spoleto, che ha schierato 18 atleti. Da sottolineare con particolare soddisfazione il debutto dei due sedicenni Damiano Chiodetti e Leonardo Melis, alla loro prima esperienza su una distanza impegnativa e in un contesto di così alto livello competitivo.

Ottimi riscontri anche sul fronte del Campionato Regionale Umbro 10 km, dove la 2S Atletica Spoleto può festeggiare il terzo posto di Simona Petriola, che ha conquistato il podio regionale nella categoria SF35 con il tempo di 43:19, confermando continuità di rendimento e grande determinazione.

Una giornata da incorniciare per il movimento podistico umbro e per la 2S Atletica Spoleto.

