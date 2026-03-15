La 2S Atletica Spoleto protagonista al “Trocco del Lupo Trail”: Petriola terza assoluta

  • Redazione
  • Marzo 15, 2026
  • Atletica
  • Letto 117

    • Ancora una prestazione di grande rilievo per la 2S Atletica Spoleto, protagonista domenica 15 marzo alla quarta edizione del Trocco del Lupo Trail, affascinante gara podistica disputata tra i sentieri e i paesaggi naturali di San Terenziano, nel comune di Gualdo Cattaneo. La manifestazione, ormai appuntamento fisso nel calendario podistico regionale, ha proposto quest’anno il  doppio percorso di 13 e 23 chilometri. La partenza è avvenuta dalla piazza del paese, da dove gli atleti si sono immersi nei tracciati naturali dei colli circostanti fino a raggiungere la  pietra del “Trocco del Lupo”, luogo simbolico da cui prende il nome la gara, per poi fare ritorno nel centro del borgo. L’evento è stato organizzato dall’associazione locale presieduta da Lorenzo Rocchi insieme a L’Unatici Ellera Corciano e CDP Atletica Perugia, con il patrocinio di Fidal Umbria, Endas, Coni e del Comune di Gualdo Cattaneo. A brillare tra gli atleti spoletini è stata soprattutto Simona Petriola, autrice di una gara di grande spessore che le ha permesso di tagliare il traguardo in 1:12:48 conquistando uno splendido terzo posto assoluto, risultato di grande prestigio che conferma il suo ottimo stato di forma e il valore dell’atleta della società spoletina. La 2S Atletica Spoleto ha  ben figurato con diversi atleti, tutti impegnati nrlla 13Km: Daniele Caporicci ha chiuso in 1:07:14, seguito da Roberto Fagioli in 1:10:44 e Saverio Ciancabilla in 1:11:46; alle spalle della Petriola sono giunte Federica Sabatini, che ha fermato il cronometro in 1:21:29, e Caterina Pesci in 1:23:17. 

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    Commentiultimi pubblicati

    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
    Mario 2026-02-26 11:49:34
    Bell'articolo!
    Zipp 2026-02-22 13:38:35
    A proposito speriamo che questa "fortuna" ci assista in caso di crollo del fabbricato da anni pericolante in Via Santa.....
    Zipp 2026-02-22 13:35:30
    A proposito speriamo che questa stessa fortuna assista i passanti in caso di crollo dell'edificio pericolante in Via Santa Caterina.....
    Aurelio Fabiani 2026-02-19 16:49:23
    SULL' INCONTRO PARTECIPATIVO DI IERI DELLA CGIL PROVINCIALE SULLA SANITÀ PUBBLICA IN UMBRIA Un incontro utile quello di ieri promosso.....