La 2S Atletica Spoleto protagonista al “Trocco del Lupo Trail”: Petriola terza assoluta

Ancora una prestazione di grande rilievo per la 2S Atletica Spoleto, protagonista domenica 15 marzo alla quarta edizione del Trocco del Lupo Trail, affascinante gara podistica disputata tra i sentieri e i paesaggi naturali di San Terenziano, nel comune di Gualdo Cattaneo. La manifestazione, ormai appuntamento fisso nel calendario podistico regionale, ha proposto quest’anno il doppio percorso di 13 e 23 chilometri. La partenza è avvenuta dalla piazza del paese, da dove gli atleti si sono immersi nei tracciati naturali dei colli circostanti fino a raggiungere la pietra del “Trocco del Lupo”, luogo simbolico da cui prende il nome la gara, per poi fare ritorno nel centro del borgo. L’evento è stato organizzato dall’associazione locale presieduta da Lorenzo Rocchi insieme a L’Unatici Ellera Corciano e CDP Atletica Perugia, con il patrocinio di Fidal Umbria, Endas, Coni e del Comune di Gualdo Cattaneo. A brillare tra gli atleti spoletini è stata soprattutto Simona Petriola, autrice di una gara di grande spessore che le ha permesso di tagliare il traguardo in 1:12:48 conquistando uno splendido terzo posto assoluto, risultato di grande prestigio che conferma il suo ottimo stato di forma e il valore dell’atleta della società spoletina. La 2S Atletica Spoleto ha ben figurato con diversi atleti, tutti impegnati nrlla 13Km: Daniele Caporicci ha chiuso in 1:07:14, seguito da Roberto Fagioli in 1:10:44 e Saverio Ciancabilla in 1:11:46; alle spalle della Petriola sono giunte Federica Sabatini, che ha fermato il cronometro in 1:21:29, e Caterina Pesci in 1:23:17.