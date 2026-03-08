La 2S Atletica Spoleto brilla tra Strasimeno e Stracivitanova

Domenica intensa e ricca di soddisfazioni per la 2S Atletica Spoleto, protagonista su due importanti palcoscenici del podismo del Centro Italia: la Strasimeno, classica corsa attorno al lago Trasimeno con partenza da Castiglione del Lago e traguardi dislocati lungo il perimetro del lago, e la Stracivitanova, mezza maratona disputata a Civitanova Marche.

Alla Strasimeno gli atleti spoletini si sono messi in evidenza nella distanza dei 10 chilometri, centrando una serie di buoni riscontri cronometrici. Il miglior tempo di squadra è stato quello di Federica Sabatini, che ha chiuso in 49:41, seguita da Caterina Pesci in 50:22 e da Damiano Chiodetti con 51:10. A completare la pattuglia della 2S Atletica Spoleto Leonardo Melis (57:26), Daniele Chiodetti (58:54), Andrea Duranti (1:05:10) e Paolo Tagliavento (1:14:15).

Presenza spoletina anche nella più impegnativa 34 chilometri, dove Massimiliano Melis ha fatto segnare un solido 3:00:12. Buone prove anche per Stefania Baroni, al traguardo in 3:42:34, e Paolo Gianfelici, che ha concluso la sua fatica in 3:51:19.

La domenica della società spoletina si è completata nelle Marche con la partecipazione alla Stracivitanova, mezza maratona sul lungomare di Civitanova Marche. Qui Stefano Perugini ha ottenuto un ottimo 1:29:10, confermando il buon momento di forma, in vista della più impegnativa Maratona di Milano.

Un fine settimana che conferma la presenza costante della 2S Atletica Spoleto nelle principali manifestazioni podistiche del territorio.