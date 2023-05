La 1°A dell’IC di San Martino in Trignano si aggiudica il concorso “Pedalando nei Sogni”

Iniziativa promossa dal Bici Club Spoleto, legata al 3° Memorial Francesco Cesarini

Il concorso di disegno “Pedalando nei Sogni: Bambini e Bicicletta…un Amore Infinito” ha incoronato i suoi primi piccoli vincitori. Ad aggiudicarsi l’edizione inaugurale sono stati infatti i bambini della 1°A dell’IC di San Martino in Trignano, la cui creazione ha lasciato il segno tra quelle fatte pervenire dalle classi di tutti gli istituti primari del comprensorio spoletino.

A fare centro è stata però l’intera iniziativa promossa dal Bici Club Spoleto, in coorganizzazione con l’Amministrazione Comunale, per lanciare un chiaro messaggio di promozione della pratica ciclistica e di attenzione nei confronti delle nuove generazioni. L’input del concorso, tutto incentrato sulla bici e sulle sensazioni a essa legate, ha infatti suscitato un coinvolgimento speciale da parte dei partecipanti, che hanno messo in campo un impegno, una fantasia e una sensibilità ben impressi in ciascuna delle opere. Nel non semplice compito di selezionarne una la giuria, presieduta dal consulente ed esperto d’arte Claudio Menichelli, si è lasciata guidare dalle emozioni e dalla forza comunicativa delle stesse, cercando di entrare il più possibile in sintonia con un sentire troppo spesso chiuso nel cassetto dagli adulti.

Il disegno prescelto campeggerà ora sulle locandine e sul materiale promozionale del 3° Memorial Cesarini, gara riservata alla categoria Giovanissimi che, il prossimo 3 giugno, porterà lungo il Giro della Rocca tanti dei colori utilizzati dai piccoli artisti delle classi spoletine. Per i vincitori appuntamento invece alla medesima giornata al Chiostro di San Nicolò, per una premiazione ufficiale che, a poche ore dallo start della corsa, riserverà tante sorprese e degli ulteriori momenti di condivisione sempre a sfondo bici. Sarà un sabato davvero da ricordare quindi, con un doppio evento che ci porterà a pedalare tra le bellezze della città e anche un po’ nei sogni.

Marco Bea