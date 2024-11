Kickboxing K1, Dornea del Team Mirko Gori conquista il titolo mondiale dilettanti XFC categoria 77 kg

Una nuova grande impresa per il team MKG di Kickboxing. Parliamo del team fondato, e diretto, dal campione del mondo XFC, lo spoletino Mirko Gori.

L’impresa si è sostanziata nell’ambito dei Campionati mondiali XFC in corso dal 1 al 3 novembre nella bellissima struttura del Roman Sport City di Pomezia, centro di 65.000 abitanti alle porte di Roma.

Un evento che è ormai un’eccellenza nel calendario delle competizioni degli sport da combattimento.

A centrare la grande impresa è stato l’allievo del Team MKG Alexander Sasha Dornea, ragazzo di origine moldava, allenato dallo stesso pluricampione di Kickboxing Mirko Gori.

Dornea al termine di un combattimento duro, intenso ma molto corretto ha conquistato il titolo Mondiale dilettanti XFC combattendo nella specialità K1 light Contact categoria 77 kg.

Al mondiale XFC sono presenti 900 atleti in rappresentanza di 27 nazioni, doppia pertanto la soddisfazione per Mirko Gori e il team MKG, per l’ascesa di un proprio rappresentante sul gradino più alto del podio.

“E’ un’immensa soddisfazione – spiega il maestro Mirko Gori – nel vedere uno dei nostri atleti raggiungere un simile risultato”.

Mirko Gori è stato affiancato all’angolo del combattimento di Dornea dall’atleta di Punta del team MKG, il neoprofessionista Daniele Valente, impegnato nei prossimi mesi in un incontro di grande prestigio internazionale.

Da segnalare, infine, che un altro atleta del Team MK, Benvenuto Gini, si cimenterà sempre a Pomezia in un torneo di Boxe light.