Juniores, C4-Pol.Pen. 0-2

Una doppietta di Moretti inaugura il 2020 dei ragazzi di Ercolano

(DMN) Foligno – il 2020 della formazione Juniores della Pol.Pen. Spoleto inizia nel migliore dei modi. Nella sfida valida per la quindicesima giornata del campionato Juniores regionale A2, girone C, i ragazzi di Pasquale Ercolano, hanno battuto la Polisportiva C4, al ‘Cecchini’ di Sportella Marini, per due a zero grazie ad una doppietta di Moretti.

C4-Pol.Pen. Spoleto 0-2

Marcatori: Moretti (2)

POLISPORTIVA C4: Vitale, Giacomucci, Sonno, Maiuli, Bambu, Sabatini, Mancini, De Rosa, Terracciano, Nocerino, Neagos

A disposizione: Malafronte, Nicola Ciri, Michelini, Delle Rose, Chiavarini, Buriani

Allenatore: Sig. Mirko Gullace

POL.PEN. SPOLETO: Ascani, Bassetti, Rustani, Bravetti, Hoxha, Andrea Ciri, Tomarelli, Bini, Meniconi, Locci, Moretti

A disposizione: Puiu, Antonelli, Batihi, Akhabrich, Flamini, Ricciarelli, Sensini, Belpassi, Oliviero

Allenatore: Sig. Pasquale Ercolano