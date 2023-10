Jennifer Cavalletti è Miss Coraggio 2023

Le congratulazioni del sindaco Andrea Sisti. Lo scorso anno premiata dal Comune di Spoleto per i risultati conseguiti nella danza

“Quando esprimiamo il nostro apprezzamento per i risultati, in alcuni casi le imprese, che giovani spoletini e spoletine ottengono in Italia e all’estero, lo facciamo non solo per evidenziare un successo, ma anche e soprattutto per sottolineare l’importanza di percorsi fatti di impegno, passione e coraggio.

La storia di Jennifer Cavalletti, insignita dalla patron di Miss Italia, Patrizia Mirigliani, della fascia di Miss Coraggio 2023 è la dimostrazione di quanto sia determinante il nostro approccio alla vita, il modo con cui affrontiamo le nostre piccole e grandi sfide.

Non è da oggi che Jennifer dimostra di avere forza e determinazione, di vivere in maniera appassionata la propria vita. Lo scorso anno, in occasione della cerimonia delle Eccellenze 2022, l’abbiamo premiata per i risultati conseguiti nei campionati di danza a cui aveva partecipato, un ambito, quello sportivo, a cui Jennifer si dedica con passione da molto tempo.

La straordinarietà del riconoscimento ottenuto partecipando al concorso di Miss Italia, conferma la bellezza del suo modo di essere e ne fa un esempio di vita”.

Nei prossimi giorni verrà fissato un incontro con il sindaco e l’amministrazione comunale.