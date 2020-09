Jacopo Murano é un nuovo giocatore del Perugia

L’attaccante arriva dal Potenza

(DMN) Perugia- Fabio Caserta ha un nuovo attaccante a sua disposizione: Jacopo Murano. Il centravanti classe 1990 arriva dal Potenza. Ecco il comunicato ufficiale:

Il Potenza Calcio rende noto che Jacopo Murano è ufficialmente un giocatore dell’ A.C. Perugia Calcio. La società ringrazia Jacopo per aver contribuito in maniera professionale e fattiva al conseguimento positivo del trasferimento, aiutando, così, a realizzare il coronamento delle aspettative reciproche.

La società è altresì lieta che Jacopo abbia orientato la propria scelta verso la piazza prestigiosa di Perugia non in competizione diretta con il Potenza Calcio. Il Potenza Calcio ringrazia Murano per la professionalità e la dedizione mostrata, augurandogli le migliori fortune per il raggiungimento dei più alti traguardi sportivi.