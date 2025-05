ITS Umbria Academy: Open Day a Spoleto

Verrà presentata a Spoleto la Summer School dell’ITS Umbria Academy. L’Open Day, in programma lunedì 19 maggio alle ore 17 a Palazzo comunale, sarà l’occasione per illustrare tutte le opportunità proposte dall’accademia politecnica biennale post diploma in tecnologie e scienze applicate istituita dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dalla Regione Umbria.

Il programma della Summer School, rivolta agli studenti e alle studentesse del IV e V anno e diplomati, che si svolgerà a Spoleto dal 9 al 12 giugno e sarà dedicata all’agricoltura di precisione, prevede un percorso in aula e in azienda per un totale di 22 ore suddivise in quattro giorni.

Si tratta di un percorso che consentirà ai giovani interessati di sperimentare in prima persona l’esperienza di un corso ITS, per scoprire l’agricoltura del futuro, tra tecnologie 4.0, sostenibilità e qualità dei prodotti tipici umbri attraverso attività pratiche in azienda, Smart farming (sensori e software), degustazioni guidate di olio e vino, incontro con aziende del territorio e focus su olivicoltura e viticoltura di precisione.

Diversi gli ambiti di approfondimento proposti nella Summer School: dall’esperienza tecnologica diretta, collegamento tra innovazione e qualità percepita e tra le vocazioni produttive agricole del territorio e i nuovi strumenti di valorizzazione, fino ai software di gestione per l’ottimizzazione della produzione e della sostenibilità.

ITS Umbria è un’accademia politecnica biennale in tecnologie e scienze applicate in cui si alternano l’apprendimento in aula e in laboratorio al tirocinio in azienda.

Istituita dal Ministero dell’Istruzione e dalla Regione Umbria, l’Academy offre ai giovani diplomati, e a tutti coloro che intendono perfezionare i propri studi un’alta formazione tecnologica e digitale, garantendo un ingresso rapido e qualificato nel mondo del lavoro.

Grazie alla didattica flessibile, al coinvolgimento delle imprese e all’alto tasso di occupazione, l’ITS è tra i percorsi formativi più efficaci e performanti in Italia.