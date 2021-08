Italia Viva conferma il sostegno alla candidatura a sindaco di Andrea Sisti

La nota stampa del comitato di Spoleto

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

In questi mesi Italia Viva Spoleto ha avuto interlocuzioni con molte forze politiche che ci hanno convocato. Abbiamo volentieri accettato di partecipare agli incontri per ascoltare la proposte politiche e abbiamo trovato piena condivisione nella visione di una città inclusiva, aperta, innovativa, particolarmente attenta ai temi ambientali, alla qualità della vita e alla salute, espressa dell’associazione Civici X Spoleto guidata da Giovanni Angelini Paroli. Intorno a questo progetto si è formata la coalizione “SPAZIO CIVICO” per la costruzione di uno spazio politico nuovo, civico, riformista, moderato, fondato su una politica pacificata e capace di ridare a Spoleto una identità ed una forza.

La coalizione si è sfaldata ed è venuta meno proprio in queste ultime ore . Italia Viva però rimane convinta della visione politica di rinascita economica , culturale e sociale della città espressa da Civici X Spoleto che ci aveva spinto all’ adesione, ed in coerenza con ciò , intendiamo proseguire il percorso attraverso il sostegno alla candidatura di Andrea Sisti che per noi può rappresentare in base a quanto dichiarato dallo stesso, il garante per la realizzazione di un nuovo progetto politico di lungo respiro per la nostra città ma soprattutto per un futuro di prospettive per le nuove generazioni.



Italia Viva

Comitato di Spoleto