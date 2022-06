È successo a Maiano di Spoleto

(DMN) Spoleto – i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Spoleto sono stati impegnati, questa mattina, 2 giugno, nella cattura di un grosso istrice finito nella vasca, ancora senza acqua, di una piscina in un’abitazione privata nella zona di Maiano. L’animale è stato messo in sicurezza e liberato in un bosco vicino.