Istituto Alberghiero di Spoleto, il Corso PNRR si conferma un successo: studenti in visita formativa a Roma tra eccellenza e ospitalità alberghiera

Grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destinate alla formazione professionale, gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Spoleto hanno potuto vivere un’importante esperienza didattica sul campo nella città di Roma, all’insegna dell’eccellenza e dell’ospitalità.

Venerdì 11 aprile, nell’ambito del modulo di sala del progetto PNRR, condotto dal prof. Paolo Diotallevi, gli studenti della 3B Sala, insieme ad alcuni allievi delle classi 2A e 1B Enogastronomia, hanno preso parte a una giornata formativa di altissimo livello.

La prima tappa è stata presso L’Inedito Bistrot, dove Arterio Fortuna, Fiduciario della Sezione Lazio/Umbria dell’@aibes_official, ha accolto i ragazzi con il suo team. Un incontro ricco di stimoli, durante il quale i partecipanti hanno potuto ascoltare racconti dal mondo della mixology, cimentarsi in attività pratiche e confrontarsi con esperti del settore.

La visita è poi proseguita nell’iconico The Westin Excelsior Roma ★★★★★, struttura simbolo dell’eccellenza alberghiera italiana. Grazie alla disponibilità del Food & Beverage Manager Sandro Arca, amico di lunga data del prof. Diotallevi, e alla maestria del bartender Fulvio, gli studenti hanno vissuto un’esperienza memorabile, gustando cocktail d’autore e ricevendo in omaggio eleganti portachiavi in argento.

Momento speciale della visita: la scoperta che proprio in questo hotel è nato “Il Cardinale”, primo cocktail italiano inserito nella lista ufficiale IBA (International Bartenders Association) – un simbolo di orgoglio per la mixology italiana.

Un’iniziativa che ha lasciato il segno, coniugando formazione, passione e contatto diretto con i grandi professionisti del settore dell’ospitalità.