Isidori lascia! Tocca a “Momo” Loretoni salvare il finale di stagione

  • Redazione
  • Aprile 14, 2026
  • Calcio
  • Letto 59

    • Cambio in panchina in casa Spoleto. La società del presidente Vittorio Montesi ha appena annunciato di aver ricevuto le dimissioni del tecnico della prima squadra, Marco Isidori. Nelle ultime tre partite del campionato di Eccellenza la squadra sarà affidata ad Emmanuele Loretoni (foto di archivio). Di seguito il comunicato stampa della società:

    La società Spoleto comunica che, in data odierna, sono state rassegnate e accettate le dimissioni di Mister Marco Isidori dall’incarico di allenatore della prima squadra.

    La società desidera esprimere il più sentito e profondo ringraziamento a Mister Isidori per la professionalità, l’impegno, la dedizione e il lavoro svolto quotidianamente. Il suo contributo è stato determinante sia sotto il profilo sportivo che umano, lasciando un segno importante all’interno dell’ambiente biancorosso. Spoletino autentico e primo tifoso della squadra, è una figura stimata e apprezzata da tutta la città: prima ancora che un allenatore, un uomo vero.

    Per le ultime tre gare di campionato, la guida tecnica della prima squadra è affidata a Mister Emmanuele “Momo” Loretoni, già allenatore della formazione Juniores e vice della prima squadra. A Mister Loretoni vanno i migliori auguri di buon lavoro per questo finale di stagione. L’esordio in panchina è previsto per la gara casalinga di domenica contro la Pontevecchio.”

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    Vedremo chi sarà scemo e chi più scemo tra il PD che ricandiderà Sisti, inviso anche a molti di quelli.....
    Carlo Nuvoloni 2026-03-28 16:59:20
    Buonasera, sono Carlo Nuvoloni presidente della Sunrise Orchestra - Terni. Sono disponibile ad un incontro con la Pro Loco per.....
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