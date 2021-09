Iscrizioni alla scuola comunale di musica e danza “A. Onofri”

Le domande devono essere presentate entro i l 3 otto bre. Attiva anche la procedura online

Sono aperte le iscrizioni della Scuola Comunale di Musica e Danza “Alessandro Onofri”. Fino al prossimo 3 ottobre sarà infatti possibile iscriversi ad una delle più antiche e prestigiose istituzioni culturali spoletine.

I corsi che verranno attivati per l’anno scolastico 2021-2022 (sono previste 150 lezioni a settimana, di cui massimo 125 individuali) riguarderanno gli strumenti batteria, canto, chitarra, clarinetto, contrabbasso, corno, fagotto, flauto, oboe, organo, pianoforte, saxofono, tromba e trombone, violino e violoncello, canto, danza classica, musica d’insieme ed esercitazioni orchestrali (musica d’insieme per fiati e musica d’insieme per archi), cultura musicale (attività corali; teoria, ritmica e percezione musicale) e corsi di propedeutica musicale.

Da quest’anno è possibile effettuare la domanda anche online (resta ovviamente disponibile la procedura di iscrizione tradizionale). Tutte le informazioni utili sono pubblicate nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Servizi” alla voce “Scuola comunale di Musica e Danza” (questo è il link diretto alla pagina >> https://bit.ly/3Er4Rm9).

Le domande devono essere presentate entro il 3 ottobre 2021 all’indirizzo di posta elettronica scuola.musicadanza@comune.spoleto.pg.it o compilando il modulo online.

La Scuola accoglie i bambini dai 4 anni con i corsi di propedeutica della musica e della danza; i ragazzi con i corsi professionali e/o amatoriali di strumento e gli adulti che in forma individuale o collettiva scelgono di studiare e divertirsi con la musica.

Le tariffe mensili usufruiscono delle riduzioni economiche in base alla dichiarazione ISEE (qui il prospetto delle quote e le agevolazioni >> https://bit.ly/3nHOoEg).