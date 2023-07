Irene Orazi, una Campionessa del Mondo a Palazzo comunale

Dopo la vittoria della medaglia d’oro ai nei 100 metri piani ai Giochi Mondiali Special Olympics di Berlino, il sindaco Andrea Sisti ha premiato l’atleta spoletina con la targa del Comune di Spoleto

Vincitrice della medaglia d’oro nei 100 metri piani ai Giochi Mondiali Special Olympics di Berlino, Irene Orazi è stata ricevuta questa mattina a Palazzo comunale dal sindaco Andrea Sisti, dagli assessore Luigina Renzi e Giovanni Angelini Paroli, dalla vice presidente del Consiglio comunale Maura Coltorti e dai consiglieri comunali Enrico Morganti e Diego Catanossi.

Presente nella Sala Spoletium insieme ai genitori Moreno e Franca e ai tanti amici e sostenitori che l’hanno accompagnata in questa meravigliosa avventura, Irene ha voluto condividere la gioia di un risultato straordinario.

“È stata un’esperienza molto emozionante – ha spiegato Irene Orazi nel corso dell’incontro – Quando sono partita per Berlino non avevo aspettative, non pensavo che sarei riuscita ad arrivare a tanto, mi sono addirittura chiesta come mai avessero scelto di portare me ai Mondiali di Berlino”. Al netto della medaglia d’oro, Irene ha voluto raccontare cosa hanno rappresentato per lei i giorni trascorsi insieme alle atlete e agli atleti della delegazione italiana e delle altre nazionali:”Abbiamo condiviso ogni momento, felici di aver avuto un’occasione così importante. Abbiamo fatto squadra nel senso più vero e pieno del termine. Sono stati giorni stupendi”.

Tutta la trasferta di Irene in Germania, dalla presentazione al CONI fino alla gara di Berlino, è stata seguita con grande interesse in città:”Abbiamo supportato Irene fin dal primo momento – sono state le parole dell’assessore Luigina Renzi – Saperla nella delegazione che avrebbe partecipato ai Mondiali Special Olympics, vederla vincere i 100 metri, sentire i genitori, Moreno e Franca, raccontare questa impresa con tutto l’amore e la passione di cui un genitore è capace è stata un’emozione per tutti”.

Soddisfatto anche il sindaco Andrea Sisti, che a caldo aveva sottolineato la caparbietà e l’esempio di Irene”è un grande piacere per questa amministrazione poter festeggiare il tuo trionfo. La tua freschezza, la tua volontà e la tua simpatia sono stati contagiosi. Non hai solo vinto una medaglia d’oro, ma hai dato entusiasmo a questa città, voglia di misurarsi. La targa che ti doniamo oggi testimonia il nostro affetto e la bellezza del tuo trionfo”.