Invasione Winner alla mezza maratona di Napoli: trasferta da record per la società folignate

  • Fabio Gasparri
  • Febbraio 22, 2026
  • Atletica Winner Foligno
  Letto 113

    • Trasferta da record per l’Atletica Winner Foligno alla XII Coelmo Napoli City Half Marathon. Ieri mattina da Foligno è partita una vera e propria carovana  diretta a Napoli: cento persone, tra runners e accompagnatori,  suddivise in due pullman, con altri dieci arrivati in auto. Sessantacinque i runners regolarmente iscritti alla gara.

    La trasferta è stata organizzata come una due giorni all’insegna dello sport e della condivisione. Nella giornata di ieri il gruppo ha visitato il centro cittadino, vivendo da vicino le bellezze e l’atmosfera del capoluogo campano; questa mattina, invece, spazio alla competizione, con le 65 maglie contrassegnate dalla “W” che hanno colorato il percorso della mezza maratona, in una delle manifestazioni più partecipate del panorama nazionale.

    Sul piano sportivo sono arrivate anche grandi soddisfazioni.  Tra i 65 winners al via, il podio di società è stato conquistato da Yuri Bertoli  (1h25’27”), Mirco Pizzoni  (1h26’11”) e Emanuele Gioli (1h28’16”), autori di prove solide e di alto livello cronometrico. Ma al di là dei tempi e delle classifiche, a colpire è stata soprattutto la compattezza del gruppo: una presenza così numerosa testimonia la crescita del movimento e la forza di una squadra capace di unire agonismo e spirito di appartenenza. Una pagina di sport che resterà tra le più significative per l’Atletica Winner Foligno.

