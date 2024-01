Into the Hairy di Sharon Eyal miglior spettacolo contemporaneo per Danza&Danza

È andato in scena, in prima italiana, al Festival dei Due Mondi 2023

«Un brano che scava nel lato oscuro e inconfessato dell’animo umano delineando un affresco danzato di grande partecipazione»: con questa motivazione la rivista specializzata Danza&Danza ha assegnato a Into the Hairy di Sharon Eyal e Gai Behar il premio “Spettacolo contemporaneo” del 2023, nell’ambito dei riconoscimenti assegnati ogni anno dai critici della testata dal 1987. La nuova creazione della coreografa israeliana Sharon Eyal è andata in scena in prima italiana al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti dal 30 giugno al 3 luglio 2023 per la sessantaseiesima edizione del Festival dei Due Mondi.

Lo spettacolo è stato trasmesso in prima serata lo scorso 7 dicembre, ed è tuttora disponibile su Rai Play. Eyal ha portato a Spoleto la sua compagnia L-E-V (in ebraico cuore), uno dei gruppi più curiosi e originali della nuova generazione israeliana, fondata insieme al compagno Gai Behar, con il quale ha firmato anche lo spettacolo. Come per ogni lavoro di Eyal i costumi sono parte integrante della creazione artistica, e in questo caso sono stati realizzati da Maria Grazia Chiuri per Christian Dior Couture. Lo spettacolo ha inoltre rappresentato la prima collaborazione con il musicista e produttore di musica elettronica Koreless.