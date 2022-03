Intervento di contenimento cinghiali nella zona di Collerisana

Lunedì 4 aprile dalle ore 14.30 alle 18.30 nella zona compresa tra via Fabiano Benedetti Valentini, via Montepincio e via de Filippo

Intervento di contenimento del cinghiale nella zona di Collerisana. È quanto previsto nell’ordinanza sindacale pubblicata questa mattina, resasi necessaria dal costante incremento registrato nell’area e dalla possibilità che questo possa costituire pericolo per la pubblica incolumità, specialmente in zone residenziali con consistenti volumi di traffico.

L’intervento autorizzato verrà effettuato lunedì 4 aprile dalle ore 14.30 alle 18.30 con la possibilità, se necessario, di ripeterlo venerdì 8 sempre negli stessi orari. La tecnica sarà quella della braccata ridotta, ossia con un gruppo di massimo 15 persone (cacciatori in possesso delle autorizzazioni per l’attività venatoria in corso di validità) e 5 cani.

L’area interessata sarà compresa tra via Fabiano Benedetti Valentini, via Montepincio e via de Filippo.

Il compito di garantire il rispetto e l’esecuzione dell’ordinanza è affidato alle Forze dell’Ordine, in collaborazione con la Polizia Locale ed i volontari della Protezione Civile. Durante l’intervento le pattuglie verranno disposte in via Fabiano Benedetti Valentini, via Don Guerrino Rota, via degli Orafi e in tutte le strade perimetrali all’area allo scopo di poter effettuare la momentanea inibizione del traffico veicolare e pedonale, dirottandolo su percorsi alternativi.