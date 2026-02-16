Interventi su verde pubblico, viabilità e strutture comunali: il programma dei lavori

Proseguono gli interventi nel territorio comunale da parte di A.Se. Spoleto e Anima Verde srl.

Verde Questa settimana è prevista la potatura degli alberi in via dell’Istruzione e in via del Risorgimento, mentre la ditta Anima Verde srl proseguirà il taglio dell’erba con raccolta foglie e relativa pulizia in via Cecili, piazza della Vittoria, largo Clementi, piazza della Signoria e via Visso.

Strade Per quanto riguarda la sagomatura dei margini stradali e la regimentazione delle acque meteoriche sono previsti gli interventi lungo le strade dei Cementi, Collefabbri-Sant’Angelo su un tratto di 350 metri fino alla strada di San Filippo e Crociferro-San Giacomo. In via Beata Angelina e nelle strade di Protte (tratto tra San Giacomo e Protte), Busano, del Palazzetto e nella ex vicinale di Borgiano è in programma la chiusura delle buche a mano.

Lavori Per la manutenzione degli impianti elettrici, alla luce degli spettacoli in programma, è previsto il controllo giornaliero dell’impianto e delle lampade al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, al Teatro Caio Melisso Carla Fendi e al Complesso monumentale di San Nicolò e, parallelamente, anche a Palazzo Collicola e al Museo delle Scienze e del Territorio, dove verrà controllato anche l’impianto idrico.

Al Palazzetto dello Sport “Don Guerrino Rota” è in programma la sistemazione dei pali della rete di pallavolo.

Per quanto riguarda la segnaletica verrà effettuato il controllo periodico per la chiusura della strada Ancaiano-Cese e verrà posizionata quella mobile per il mercato settimanale del venerdì in via Cacciatori delle Alpi.

In vista del Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo 2026, l’A.Se. Spoleto provvederà al montaggio dei tabelloni elettorali e alla predisposizione degli spazi.