Interruzione erogazione acqua. Giovedì 13 novembre, dalle 14 alle 19

Per consentire di eseguire gli interventi di ottimizzazione della rete idrica, il servizio verrà interrotto in viale Guglielmo Marconi e nelle vie limitrofe (dalla rotatoria di via della Repubblica fino a Ponte Bari), via Visso, via Pasquale Laureti, via Cascia, via Norcia, via della Repubblica, zona Peep San Nicolò e via Righi.

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di opalescenza o torbidità. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

Per le scuole che hanno l’orario prolungato ed effettuano le lezioni anche nelle ore pomeridiane, il Comune di Spoleto provvederà a garantire la fornitura di acqua. Nello specifico sono interessate l’infanzia Le Corone, la primaria Le Corone Tempo Pieno, l’infanzia Collodi e la scuola secondaria di primo grado “Luigi Pianciani” (il pomeriggio si tengono le lezioni dell’indirizzo musicale).

Per informazioni è attivo il Numero Verde VUS 800-663036.