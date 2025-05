Interrogazione di Tesei e Melasecche: “Criticità organizzative e di personale nella struttura complessa di Pediatria Foligno-Spoleto”, la risposta della Presidente Proietti

L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha

discusso questa mattina l’interrogazione a risposta immediata su

“Criticità organizzative e di personale nella struttura complessa di

pediatria di Foligno-Spoleto. Richiesta di intervento per la salvaguardia

dell’unità operativa e dei servizi essenziali”, presentata dai consiglieri

regionali Donatella Tesei e Enrico Melasecche (Lega).

Illustrando l’atto ispettivo in Aula, la prima firmataria ha spiegato che

“la struttura complessa di Pediatria Foligno-Spoleto è stata organizzata

come polo unico articolato tra l’hub di Foligno e lo spoke di Spoleto, in

un’ottica di collaborazione integrata ed efficiente, in linea con i principi

di appropriatezza organizzativa e funzionale. Il primario attualmente in

carica, neonatologo di riconosciuta esperienza e competenza, ha attivamente

lavorato per il potenziamento e l’efficienza della struttura, rilanciando

il punto nascita e la neonatologia di Foligno, attraverso l’introduzione di

percorsi procedurali e diagnostico-terapeutici avanzati, che oggi permettono

la gestione in loco di patologie neonatali che in passato richiedevano il

trasferimento presso altri presidi. Tale impostazione ha garantito una

risposta più rapida ed efficace ai bisogni dell’utenza, aumentando la

qualità dell’assistenza offerta. Attualmente un medico in servizio presso

Spoleto è andato in quiescenza, mentre un altro sarà temporaneamente

impiegato presso il territorio di Narni/Amelia, determinando una drastica

riduzione dell’organico. I medici rimasti in servizio devono garantire la

copertura dei turni su entrambe le sedi, senza però riuscire ad assicurare

l’efficienza del sistema integrato. Il presidio hub di Foligno, che ospita

il punto nascita, la degenza neonatale e l’accettazione pediatrica del

pronto soccorso, è in grave sofferenza per carenza di personale, con il

rischio concreto di compromettere la sicurezza e la qualità delle cure. La

Giunta chiarisca quindi quali interventi urgenti intende adottare per

garantire un’adeguata dotazione di personale medico nella struttura per

mantenere la funzionalità del binomio hub/spoke. Se c’è intenzione di

procedere con nuove assunzioni o mobilità per compensare la temporanea o

definitiva perdita di unità operative. Se intende tutelare e consolidare

l’impostazione attuale della struttura, che ha portato a un tangibile

miglioramento della qualità dell’assistenza neonatale, evitando quindi

qualsiasi ipotesi di arretramento nei servizi o di ridimensionamento

dell’attività. In che modo la Regione intenda garantire la continuità e

lo sviluppo dei percorsi diagnostico-terapeutici già implementati, con

particolare riferimento alla gestione neonatale avanzata”.

La presidente della Giunta regionale, Stefania Proietti, ha risposto che

“L’azienda ASL 2 ci ha formalmente risposto che per far fronte alla

sottolineata carenza di personale, a seguito di tre cessazioni di

medici-pediatri, sta procedendo con concorso, in attesa del quale ha indetto

per l’immediato un avviso di manifestazione di interesse rivolto a personale

collocato in quiescenza con specializzazione in pediatria. Il fabbisogno

complessivo della struttura complessa è di 15 unità mediche più il

Direttore e allo stato attuale la carenza è di tre unità che saranno

reintegrate con le procedure concorsuali che, attivate durante questa

gestione, saranno completate nel secondo semestre 2025. In attesa dunque del

completamento delle procedure concorsuali si è attivata la manifestazione di

interesse rivolta a personale collocato in quiescenza, e sono tre i medici

che hanno già preso servizio e un altro lo farà la prossima settimana. Tali

unità non sono a tempo pieno, infatti per sopperire al fabbisogno di tre

unità sono stati reclutati quattro medici. In ogni caso si continua a

garantire presso la pediatria di Spoleto la copertura del servizio H12 sette

giorni su sette. L’attuale attività della Direzione Salute e Welfare è

impegnata nella definizione delle linee strategiche e nella successiva

redazione del piano socio sanitario regionale che rappresenta lo strumento

basilare per la programmazione, definisce obiettivi e linee guida per il

servizio socio-sanitario regionale: Elementi essenziali sono rappresentati

dalla strutturazione delle reti cliniche di patologia compresa quella a tempo

dipendente che riguarda la neonatologia e punti nascita. In particolare, la

struttura complessa di pediatria di Foligno-Spoleto, prevede anche l’unità

di neonatologia con posti letto dedicati delle discipline che si intendono

mantenere senza alcun ridimensionamento assistenziale. Altro elemento

importante è la strutturazione del dipartimento della salute della donna e

del bambino per garantire servizi per la salute dei minori, delle donne,

delle coppie, delle famiglie con definizione dei PDTA, salvaguardando tutti i

percorsi diagnostici terapeutici già in essere”.

Tesei, nella replica, ha sottolineato che “la struttura complessa di

neonatologia e pediatria dell’ospedale Foligno-Spoleto deve essere

salvaguardata perché sta dando delle risposte importantissime. Auspichiamo

che questa struttura possa essere anche implementata”. AS/