International Dance Competition Spoleto, svelati i prestigiosi nomi dei giurati della 30esima edizione

Al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti dal 15 al 21 maggio

Dopo aver annunciato la presenza della Compagnia Coreana MutDance ospite in apertura dell’International Dance Competition Spoleto 2022, il Direttore Generale Paolo Boncompagni svela i nomi dei giurati del trentennale.

“Si tratta di una giuria eccezionale, all’altezza di un prestigioso concorso come il nostro – spiega Boncompagni – che è arrivato a ben 30 primavere. I componenti sono stati sapientemente selezionati dal Direttore Artistico Irina Kashkova e provengono dai Teatri più blasonai al mondo”.

“L’International Dance Competition Spoleto è da anni a pieno titolo tra le più importanti manifestazioni artistiche della città – sono state le parole del sindaco Andrea Sisti – punto di riferimento per tanti giovani danzatori in Italia, in Europa e nel mondo, che vengono a Spoleto nella consapevolezza di prendere parte ad una selezione di grande livello e particolarmente sfidante. È un onore, come sempre, poterla ospitare nel nostro meraviglioso Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti”.

Un vanto per il Concorso di Danza di Spoleto che è l’unico in Italia a far parte dell’International Federation of Ballet Competition e che ancora una volta sceglie come palcoscenico il Teatro intitolato al Maestro Gian Carlo Menotti.

Patrocinato dal Comune di Spoleto, l’evento si svolgerà dal 15 al 21 maggio e porterà a Spoleto centinaia tra ballerini, accompagnatori, insegnanti e appunto membri di giuria provenienti da tutto il mondo.

A presiedere la Giuria sarà però come di consueto una personalità Italiana. Si tratta di Maria Grazia Garofoli, già etoile del Teatro La Fenice di Venezia, Direttore del Corpo di Ballo Arena di Verona e Direttore di compagnia. Al suo fianco: Julio Bocca, già Etoile Internazionale, uno dei più brillanti danzatori odierni, sensibile interprete di coreografie temporanee e di folclore argentino; Oleksi Bessmertni, fondatore e Direttore Artistico del Festival internazionale di danza Tanzolymp di Berlino; Kathryn Bennetts, dall’Australia, Direttore Artistico del Royal Ballet of Flanders fino al 2012, attualmente mette in scena le opere di Willians Forsyte in tutto il mondo; Kim Jung Ah, Presidente e Direttrice artistica della compagnia MutDance, docente per il corso master presso varie università in Corea, tra cui Ewha Womans University, Daegu Yeungnam University e Seowon University; Serge Bondur, Artista Emerito del Popolo Ucraino, insegnante e maitre du ballet all’Opera Nazionale di Kiev. Per il Premio della Critica, Sara Zuccari, giornalista, storico, critico di danza per Tgcom24 Mediaset e Direttore del Giornale della Danza.

Le iscrizioni alla trentesima edizione del Concorso Internazionale di Danza di Spoleto sono ancora aperte e per partecipare basta collegarsi al sito della manifestazione https://www.idcspoleto.com/