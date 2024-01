International Dance Competition: preparativi in corso a Spoleto per la 33ª edizione

Giuria di eccellenza da ogni angolo del mondo, Presidente l’étoile Eleonora Abbagnato, Teatro Gian Carlo Menotti dal 29 aprile al 4 maggio

Attesa e fermento per la 33ª edizione dell’International Dance Competition Spoleto, uno dei più importanti concorsi di Danza al mondo che quest’anno si svolgerà dal 29 aprile al 4 maggio presso il prestigioso Teatro Gian Carlo Menotti. Ancora una volta l’evento, organizzato da Paolo Boncompagni con la Direzione Artistica di Irina Kashkova, promette di essere un’esperienza indimenticabile per i giovani ballerini coinvolti nella competizione ma anche per accompagnatori, appassionati e critici di danza.

L’International Dance Competition Spoleto è da lungo tempo un faro nel panorama della danza internazionale, attraendo talenti provenienti da ogni angolo del globo pronti ad essere giudicati da eccellenze del panorama coreutico internazionale. Inoltre, l’evento coinvolge la città che diventa per una settimana capitale della danza con i ristoranti e gli hotel punti di riferimento e ritrovo per i partecipanti e le vetrine del centro storico vestite a tema.

“La competizione offre una piattaforma unica per i ballerini emergenti, permettendo loro di mostrare le proprie abilità in un contesto di alta competizione – afferma il Direttore Artistico Irina Kashkova. – Abbiamo ultimato la selezione della Giuria che, come ogni anno, prevede un Presidente italiano a guidare il panel di valutatori di chiara fama internazionale”.

A presiedere la Giuria dell’edizione 2024 sarà Eleonora Abbagnato, Direttore del Corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma e Direttore della Scuola di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Al suo fianco: Massimiliano Volpini, Direttore del Corpo di Ballo del Teatro Nazionale di Zagabria; Reginaldo Oliveira, Direttore del Corpo di Ballo del Teatro di Salisburgo, Anna Maria Galeotti, Direttore dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma; Ivelin Svetlin, Direttore Artistico del Balletto del Teatro Nazionale di Sofia e Sasha Riva, coreografo ed interprete di valore internazionale. Presidente del Premio della Critica Sara Zuccari, giornalista, storico e critico di danza, Direttore del giornaledelladanza.com.

Il Teatro Gian Carlo Menotti, sede principale dell’evento, sarà uno scenario incantevole per le esibizioni dei partecipanti ma anche per tutte le loro prove e per le lezioni messe a disposizione dell’organizzazione grazie alla disponibilità di docenti di danza classica e moderna.

“Con il sipario che sta per alzarsi sulla 33ª edizione dell’International Dance Competition Spoleto, gli amanti della danza possono prepararsi a essere catturati da un’esperienza straordinaria che celebra l’arte del movimento in tutte le sue forme – spiega il Direttore Generale Paolo Boncompagni. – Dal 29 aprile al 4 maggio 2024, il Teatro Giancarlo Menotti e la città di Spoleto sarà il palcoscenico di talenti straordinari, un’atmosfera senza pari e una giuria d’eccellenza, confermando ancora una volta che Spoleto è una tappa imperdibile nel mondo della danza.”