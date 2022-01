International Dance Competition, la 30^ edizione dal 3 al 9 aprile

A Spoleto torna la grande danza

L’International Dance Competition torna a Spoleto per la sua trentesima edizione dal 3 al 9 aprile 2022. Un traguardo importante per uno dei concorsi di danza più longevi in assoluto che, nel corso degli anni, ha saputo consolidare la sua fama in Italia e nel mondo.

Tra i pochissimi concorsi al mondo, e l’unico in Italia, a far parte dell’International Federation Ballet Competition, l’International Dance Competition Città di Spoleto, ha visto, tra i suoi iscritti, giovanissimi talenti che oggi calcano i palcoscenici più blasonati.

A giudicare i danzatori sarà, come da regolamento, una giuria internazionale composta da direttori artistici di teatri e accademie, critici di danza, coreografi di chiara fama ed esperienza. Tra i punti fermi anche le borse di studio che consentiranno ai più bravi di effettuare esperienze significative presso Enti ed Accademie in Italia e all’estero. E poi lezioni di tecnica classica e moderna e iniziative collaterali. Il Direttore Generale Paolo Boncompagni e il Direttore Artistico Irina Kashkova insieme a tutto lo staff sono a lavoro per selezionare giurati, danzatori, eventi e novità dell’edizione 2022.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Spoleto, coinvolgerà la città intera poiché ospiterà partecipanti, accompagnatori e famiglie in diverse strutture ricettive del territorio per una settimana e si concluderà, come di consueto, con l’attesissimo Gala dei Vincitori in programma per sabato 9 aprile presso il Teatro Gian Carlo Menotti. La prima novità è che a seguito dell’invito ricevuto dal Nervi Music Ballet Festival i vincitori della Trentesima edizione ed altri vincitori di edizioni passate si esibiranno sul prestigioso palco del Festival di Nervi.

Paolo Boncompagni – Direttore Generale

Siamo giunti alla trentesima edizione. Il Concorso di Spoleto è uno degli eventi coreutici più longevi. Kermesse che ha reso nota la città nel mondo affiancando il Festival del Due Mondi e l’attività del Teatro Lirico Sperimentale. Stiamo lavorando alla formazione della giuria e del programma, fiduciosi che possa prevedere novità. Certamente il nostro impegno è massimo ma molto dipenderà dal contributo di Enti e Sponsor. Un appello a quest’ultimi per la buona riuscita dell’evento e per la continuità dello stesso.

Per informazioni e iscrizioni info@idcspoleto.com o +39 328 3078377