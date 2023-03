International Dance Competition 2023, da 20 anni a Spoleto, previste molte presenze dall’estero

La 31esima edizione, dal 2 al 6 maggio, al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

Attesa a Spoleto per il ritorno della settimana dedicata alla danza internazionale, che si terrà al Teatro Menotti dal 2 al 6 maggio. Un vanto per la cittadina umbra che da ben 20 anni ospita la manifestazione, nata a Rieti, poi trasferita a Perugia e infine approdata a Spoleto.

Come sempre una settimana intensa per i giovani danzatori che arriveranno da tutto il mondo per partecipare all’unico Concorso italiano riconosciuto a livello Internazionale e inserito nella rosa delle competizioni più blasonate dell’International Federation of Ballet Competitions.

“Sicuramente ci saranno 10 partecipanti cinesi – dichiara il Direttore Generale Paolo Boncompagni – in virtù del gemellaggio del Concorso umbro con l’International Dance Competition Spoleto – China, recentemente rinnovato per altri 5 anni. Ma vogliamo anche consolidare il legame con il territorio. Nei prossimi giorni i percorsi meccanizzati saranno impreziositi da bellissime stampe legate agli oltre 30 anni di concorso, di cui ben 20 ospitati a Spoleto. E il Gala di sabato 6 maggio vedrà per la prima volta la partecipazione delle Scuole di Danza dell’Umbria.”

Al fianco della competizione, patrocinata dal Comune di Spoleto e, per la prima volta, dalla Camera di Commercio dell’Umbria, non mancheranno momenti formativi e di crescita grazie alla partecipazione di docenti di tecnica classica e moderna al servizio dei giovanissimi aspiranti étoile. Una chimera? Non proprio, visto che molti vincitori del concorso di Spoleto sono oggi stelle della danza internazionale come Alessio Carbone, primo ballerino all’Opera di Parigi, Timofej Andrijashenko e Claudio Coviello, primi ballerini alla Scala.

“Il prestigio del nostro concorso è dovuto anche alla commissione giudicatrice. Da sempre l’IDC Spoleto prevede una giuria internazionale – spiega il Direttore Artistico Irina Kashkova, con Presidente rigorosamente Italiano, che esaminerà i giovani danzatori secondo un programma di fasi eliminatorie, semifinali e finali per arrivare al momento della consegna dei premi e all’esibizione dei vincitori nel Gran Gala di chiusura del sabato.”

Quest’anno torna a presiedere la giuria la Professoressa Paola Jorio, Direttrice della Scuola del Balletto di Roma, e torna Francesco Ventriglia, Direttore Artistico del Centro Coreografico di Sydney, reduce dalla prima mondiale del suo “A Thousand Tales Ballet”, andato in scena al Teatro dell’Opera di Dubai. In giuria ancora una volta Oleksy Bessmertni, Direttore dell’Accademia Nazionale di Danza di Kiev e General Manager del concorso Tanzolymp Berlino, che, nell’ultima edizione, ha ospitato e consegnato numerosi premi ad alcuni dei vincitori del Concorso di Spoleto 2022. E ancora, in giuria, Renato Zanella, Direttore Artistico del Balletto Nazionale Sloveno e Lukas Timulak, coreografo di fama internazionale.

Tornerà anche il Premio della Critica, ideato nel 2012 da Sara Zuccari, giornalista, storico, critico di danza per Tgcom24 Mediaset e Direttore del Giornale della Danza.

Le iscrizioni sono aperte per le categorie in concorso: Solisti Sezione Classica, Solisti Sezione moderna/contemporanea, Pas de Deux, Sezione Composizione Coreografica, Sezione Gruppi. Per la sezione Classica vale la suddivisione in due gruppi. Potranno partecipare infatti sia coloro che studiano nelle Accademie, nelle scuole di ballo degli Enti Lirici e/o teatrali e nelle Scuole Professionali, che coloro che studiano nelle scuole non professionali.

Il termine ultimo per l’iscrizione al Concorso: 30 aprile 2023.

Qui Regolamento, programma e quota di iscrizione https://www.idcspoleto.com/source_/wp-content/uploads/2023/01/Regolamento-2023.pdf