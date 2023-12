Insieme Scuola per genitori. Al via il nuovo ciclo di incontri

Cinque gli appuntamenti in programma d al 15 dicembre 2023 al 18 aprile 2024

Riparte #Insieme SCUOLA PER GENITORI, il ciclo di incontri organizzati dal Comune di Spoleto per l’anno scolastico 2023-2024. Dal 15 dicembre 2023 al 18 aprile 2024 saranno cinque gli appuntamenti in programma finalizzati alla promozione del benessere ed al confronto tra genitori, attraverso la figura di esperti, con l’obiettivo di generare opportunità di crescita e affrontare temi centrali dello sviluppo dei propri figli.

Gli incontri, rivolti a famiglie e genitori con figli fino all’età adolescenziale, tratteranno diverse tematiche in un contesto di condivisione e confronto, per facilitare la comunicazione intergenerazionale e migliorare le relazioni all’interno della famiglia.

Il primo appuntamento in programma, venerdì 15 dicembre, sarà con la pedagogista, dottoressa Letizia Bargelli, sul tema “Ma cosa vogliono questi bambini? I bisogni irrinunciabili per crescere”. Sempre la dottoressa Bargelli, lunedì 15 gennaio 2024, affronterà l’argomento “L’intelligenza emotiva dei bambini”.

“Il cervello e la relazione genitori-figli” sarà invece l’incontro in programma martedì 20 febbraio con lo psicologo Miki Crisanti, mentre giovedì 14 marzo la psicologa Elisa Montelatici relazionerà sul tema “Quasi adolescenti: il passaggio attraverso la complessità”.

L’ultimo appuntamento si terrà giovedì 18 aprile con la psicologa Simona Murolo su “Il saper essere che fa al differenza: l’ascolto”.

Tutti gli incontri si terranno al Centro di documentazione “Il guscio della chiocciola” – Centro infanzia “Il Glicine”, in viale Martiri della Resistenza, dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

“L’obiettivo di questi incontri è aumentare la consapevolezza delle figure genitoriali, un contributo per accompagnarli e supportarli nel delicato percorso di crescita dei propri figli – ha spiegato l’assessora al benessere e innovazione sociale, Luigina Renzi – Il lavoro che stiamo portando avanti mira a proporre quante più occasioni di incontro e confronto possibili su tematiche legate al benessere della famiglia”.

È possibile iscriversi agli incontri inviando una email a scuolapergenitori@comune.spoleto.pg.it. Per informazioni si consiglia di contattare il Comune di Spoleto ai numeri 0743 218519 – 218736.