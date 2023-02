A Palazzo Mauri l ’ incontro del GAL Valle Umbra e Sibillini

Si è tenuto ieri nella sala conferenze di palazzo mauri, sede della Biblioteca comunale “G. Carducci” di Spoleto, uno degli incontri che il GAL Valle Umbra e Sibillini organizza nel territorio per promuovere il confronto e la concertazione con le rappresentanze del mondo imprenditoriale ed istituzionale locali per definire la nuova Strategia di Sviluppo Locale 2023/2027.

“Insieme …per un Territorio vitale, sostenibile e competitivo” è il titolo dell’incontro aperto al pubblico in cui sono stati affrontati i temi legati agli ambiti ed agli obiettivi strategici all’interno dei quali sarà sviluppato il Piano di Azione Locale.

Un vero e proprio tavolo di concertazione, quello di ieri, in cui è stata presentata la prima proposta sulle future strategie di sviluppo locale. Ad aprire i lavori, dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Spoleto Andrea Sisti, è stato Pietro Bellini, Presidente del GAL Valle Umbra e Sibillini, il cui Direttore, Davide Fongoli, ha presentato i primi risultati di studio e la proposta della strategia di sviluppo locale.

Dopo gli interventi, si è tenuta una tavola rotonda con i rappresentanti territoriali della CNA Umbria, della Confagricoltura Umbria, il Sindaco di Trevi Bernardino Sperandio, professionisti del settore e imprenditori del territori che hanno partecipato anche al dibattito “Voce al territorio” durante il quale hanno potuto esporre le proprie idee e proposte sulla nuova programmazione.

“Siamo molto contenti di ospitare per primi gli incontri organizzati dal Gal sul territorio – ha dichiarato Giovanni Maria Angelini Paroli, assessore al Marketing e innovazione imprenditoriale e del turismo 4.0 per la valorizzazione dell’economia locale e membro del Consiglio Direttivo del Gal Valle Umbra e Sibillini per conto del Comune di Spoleto – Come Amministrazione siamo consapevoli dell’importanza di questa nuova programmazione e l’opportunità da cogliere è condivisa anche dal mondo imprenditoriale locale. Ringrazio ancora una volta il Gal che è uno dei player principali con un ruolo fondamentale nel connubio tra pianificazione e bandi, territorio e imprenditori”.

Alla fine dei lavori è stata offerta dal Gal una degustazione di produzioni enogastronomiche locali.