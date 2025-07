Insieme per Spoleto: “Giunto il momento di rivisitare le attuali tariffe della TARI”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

L’analisi del bilancio della VUS ha evidenziato significativi utili, infatti l’Assemblea dei Soci di Valle Umbra Servizi S.p.A., riunitasi il 1° luglio 2025 a Foligno, ha approvato il bilancio d’esercizio 2024, confermando una tendenza di crescita solida, sostenibile e fortemente orientata al futuro. Il bilancio si chiude con un utile netto pari a 5,4 milioni di euro, in forte aumento rispetto ai 3,1 milioni registrati nel 2023. In considerazione di questi risultati positivi, chiediamo che una parte di tali utili venga reinvestita per compensare le tariffe TARI, al fine di alleviare le difficoltà economiche delle famiglie e delle attività commerciali del nostro territorio. L’aumento del costo della vita rende indispensabile un intervento concreto da parte della nostra Amministrazione. Nell’ultimo periodo si è visto un incremento considerevole della tari e delle tariffe relative al consumo idrico e crediamo che oltre a garantire un servizio sempre più efficiente e sostenibile per i cittadini, sia giunto il momento di rivisitare le attuali tariffe della TARI (Tassa sui Rifiuti) che, negli ultimi anni, hanno gravato pesantemente sui bilanci delle famiglie. Proponiamo pertanto una rimodulazione delle tariffe, che possa rispondere alle esigenze economiche dei cittadini, senza compromettere la qualità del servizio offerto utilizzando una parte degli utili per tale scopo. VUS è una Azienda a partecipazione pubblica creata per erogare servizi alla collettività ed il Comune di Spoleto detiene il 28% circa delle quote dell’azienda. Il Comune di Spoleto potrebbe richiedere la metà della sua parte di utile, che ammonterebbe a 756000 euro per una significativa diminuzione delle tariffe per le famiglie più bisognose e per le imprese del territorio in difficoltà. Questa scelta non solo rappresenterebbe un aiuto tangibile per la nostra comunità, ma invierebbe anche un forte messaggio di responsabilità e attenzione verso i bisogni dei cittadini. Riteniamo fondamentale che i cittadini vedano i frutti della gestione pubblica non solo in termini di servizi, ma anche attraverso misure concrete di sostegno economico. Chiediamo quindi all’ Amministrazione Comunale di avviare un confronto aperto e costruttivo su questo tema affinché si prenda in seria considerazione questa proposta, nella speranza di avviare un percorso che porti benefici tangibili a tutti i cittadini. La nostra comunità merita scelte coraggiose e lungimiranti che rispondano adeguatamente alle attuali sfide.

Donatella Loretoni

Giancarlo Cintioli

Paolo Piccioni