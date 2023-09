Insieme per Spoleto: “Difendiamo il Tribunale”

Il comunicato stampa dei consiglieri Piccioni e Cintioli

Adesso basta.

Abbiamo appreso dai mezzi di informazione che alcuni sindaci dell’Umbria, con in testa quello di Foligno,hanno chiesto al governo la riapertura dei piccoli tribunali.

Non hanno chiesto la copertura dei posti vacanti (in umbria ne mancano 150 e di questi quasi il 50% a Spoleto),ma la riapertura dei piccoli tribunali come se questa misura risolvesse i mali della giustizia.

Non possiamo tollerare che si continuino a portare avanti proposte che tendono a depauperare il nostro territorio.

La notizia di questa richiesta era già nell’aria da alcuni giorni.

Non possiamo ripetere errori che anche nel recente passato hanno concorso ad impoverire la nostra città.

Non possiamo aspettare che, come per la sanità, i giochi siano fatti.

Come gruppo consiliare ci appelliamo al Sindaco, che detiene l’onore e l’onere di amministrare Spoleto, di difendere con fermezza gli interessi della nostra comunità senza perdere altro tempo.

Allo stesso tempo facciamo un appello all’orgoglio ed alla sensibilità di quanti nella nostra città hanno a cuore la difesa del nostro territorio affinché facciano sentire con forza la loro voce e non lascino che si continui a trattare la città di Spoleto come terra di nessuno da impoverire e

smembrare.



Giancarlo Cintioli

Paolo Piccioni