Insieme per Spoleto: “Collasso definitivo della maggioranza che fugge dal Consiglio Comunale”

La farsa è finita: la maggioranza di PD, Civici e Movimento 5 Stelle implode davanti agli occhi attoniti della città!

Dopo aver chiesto e ottenuto nello scorso Consiglio Comunale la modifica dell’ordine dei lavori i loro consiglieri non partecipano al Consiglio Comunale e lasciano l’aula deserta. Non è solo irresponsabilità, è un’autodemolizione spettacolare: litigi interni, tradimenti reciproci e una maggioranza ridotta in macerie!

Eppure sia il Sindaco che alcuni consiglieri di maggioranza erano presenti nella sede comunale.

Da inizio consiliatura, il gruppo “Insieme per Spoleto” ha offerto con lealtà e senso di responsabilità un aiuto concreto per il bene della città, ma ha sempre trovato chiusure ostili, dettate più da ripicche personali che da distanze politiche vere.

Basta ipocrisie! Questa non è coalizione, è un circo che boicotta la città per coprire le faide intestine.

Serve correttezza e rispetto assoluto delle istituzioni: il Consiglio Comunale non è un suk per personalismi, ma il cuore della volontà popolare.

La maggioranza lo ha profanato con viltà, calpestando regole e dignità spoletina.

Spoleto non può più sopportare questi atteggiamenti.

Questa è una messa in scena già vista in passato e della quale non vogliamo far parte.

I problemi relativi all’occupazione, alla sanità ed alla sicurezza continuano ad essere non affrontati.

Dopo la mancata presentazione,ad oggi, del bilancio 2026 crediamo che questa sindacatura sia ormai finita e al fine di ridare alla città piena rappresentanza riteniamo che sia giunto il momento che il sindaco rassegni le dimissioni per andare a nuove elezioni.

C’è bisogno di una nuova classe dirigente, seria e preparata, che abbia l’unico obbiettivo di operare per il bene comune e non per piccoli privilegi.

Invece di farneticanti comunicati dove si accomunano le diverse opposizioni sarebbe ora che le forze di maggioranza, o il sindaco con un sussulto di coraggio, prendano atto che le crepe sono voragini e non si può continuare questa farsa.