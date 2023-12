Insieme per Spoleto: “Chiediamo a tutti di lavorare per salvare la sanità pubblica nella nostra regione”

Il comunicato stampa dei consiglieri comunali Cintioli e Piccioni

Dopo il parere espresso dal Ministero della Salute, parere tra l’altro tenuto ben nascosto, con l’atto di

delibera della Giunta che prevede la riorganizzazione delle rete ospedaliera regionale viene data

l’ultima mazzata alla sanità pubblica regionale.

Bisognerebbe discutere il tema della sanità nella nostra regione ricordando di essere cittadini e non

attraverso una visione di tifoseria politica.

Credevamo che l’esperienza data dell’emergenza Covid fosse servita come lezione per pensare ad un

modello di sanità pubblica potenziata ed efficiente.



Le scelte politiche della Giunta Regionale sono state di segno opposto ed il risultato, ormai evidente

anche a chi fa finta di non vedere, è stato la destrutturazione della sanità Umbra.

Non è questo un ragionamento dettato da animosità: è sufficiente provare a prenotare una visita per

rendersene conto oppure provare ad andare in un ospedale qualsiasi della nostra Regione.

La DGR appena adottata, tra l’altro neanche esecutiva e che rimanda ai tecnici l’attuazione della

stessa, oltre ad ufficializzare l’intervento diretto delle strutture private rischia di far tornare indietro

di cinquantanni la sanità nella nostra regione con gravi rischi per la salute dei cittadini.

Viene, tra le altre cose, istituito il c.d. Terzo Polo Ospedaliero che nei fatti depotenzia l’Ospedale di

Spoleto nonostante le proteste dei cittadini e le rassicurazioni della Presidente della Giunta

Regionale. L’ospedale del Comune più grande del cratere del sisma del 2016.

Nell’ultimo Consiglio Comunale abbiamo cercato di chiedere una ulteriore presa di posizione al

Sindaco ma la nostra richiesta è passata sotto silenzio.

Non possiamo permetterci di perdere definitivamente l’ospedale di Spoleto e non possiamo

permettere questo sfascio della sanità pubblica.

Per questo, accogliendo con piacere la nota dei gruppi di opposizione in Regione, chiediamo a tutti

di lavorare per salvare la sanità pubblica nella nostra regione.

Svilire, depotenziare ed indebolire la sanità pubblica significa colpire il diritto alla salute e alle cure

soprattutto dei più deboli e dei più poveri. Crediamo che i cittadini abbiano il diritto di difendere le

conquiste fatte nel corso di decenni ed abbiano il dovere di fermare questa destra che in Umbria sta

rendendo il diritto alla salute, ma non solo, inaccessibile ai più deboli.

Giancarlo Cintioli

Paolo Piccioni